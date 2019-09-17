"Европейская солидарность" требует от власти немедленного расследования поджога дома Гонтаревой

В ЕС считают, что эта кампания является местью за деятельность Гонтаревой на посту главы НБУ

"Европейская Солидарность" требует от власти прекратить кампанию террора, которая осуществляется в отношении бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом говорится на сайте политической партии.

"Убеждены, что эта кампания является местью за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания на посту главы НБУ. Ее личная роль в вычистке "авгиевых конюшен" украинской банковской системы признана в мире и, в частности, в МВФ, который назвал ее одним из лучших банкиров мира", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что поджог частного дома Гонтаревой – это не случайность, а результат регулярных публичных угроз. "Не исключаем, что во власти есть представители, которые имеют мотивы мести Гонтаревой. Обращаем также внимание, что поджог автомобиля детей политика остался без реакции власти. Показательное бездействие правоохранительных органов относительно этих публичных угроз и действий, наталкивают на мысль, что украинская правоохранительная система сознательно закрывает глаза на террор в отношении проукраинских сил. Это является угрозой не просто для украинской оппозиции, это является угрозой для демократии", – добавили в Евросолидарности.

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В партии подчеркивают, что затягивание расследования кампании террора против Гонтаревой будет иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности.

"Партия "Европейская Солидарность" будет информировать международные структуры, правительства других стран и, в частности, Великобритании об угрозе жизни для Валерии Гонтаревой, а также о других антидемократических тенденциях, которые наблюдаются в Украине при новой власти. Подчеркиваем, что именно сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая, очевидно, будет считать кампанию террора против оппозиции явным признаком ухудшения инвестиционного климата, что будет ухудшать условия сотрудничества с Украиной. Мы призываем проукраинские силы объединиться для защиты политических прав и свобод граждан Украины и не допустить превращения Украины в авторитарную полицейскую страну", – подытожили в пресс-службе.

Напомним, что в ночь на вторник, 17 сентября, в Гореничах под Киевом произошел пожар в доме семьи Гонтаревой. По данным полиции, около 03:00 неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения. С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ожидает скорейшего раскрытия поджога дома Гонтаревой.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 5 сентября около полуночи в центре Киева сгорел автомобиль Audi А7, на котором ездил старший сын Гонтаревой.

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

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