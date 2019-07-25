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Евросоюз призвал Россию немедленно освободить Павла Гриба и украинских моряков

25 июля, 11:40

Гриба российские власти похитили с территории Беларуси в августе 2017 года

Павел Гриб
Павел Гриб. Фото: Twitter

Европейский Союз выражает надежду, что удерживаемый в России гражданин Украины Павел Гриб будет немедленно освобожден. Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

"23 июля Верховный суд Российской Федерации подтвердил решение российского суда об осуждении к 6 годам лишения свободы Павла Гриба, 21-летнего гражданина Украины с инвалидностью, которого российские власти похитила с территории Беларуси в августе 2017 года. С тех пор его незаконно удерживают в России без каких-либо обоснованных обвинений. Европейский Союз в очередной раз выражает надежду, что Павел Гриб будет немедленно освобожден", – сказано в заявлении на сайте Представительства ЕС в Украине.

В заявлении отмечается, что Гриб страдает от очень серьезного заболевания, которое в любой момент может стать угрозой для его жизни. Однако в нарушение решения Европейского суда по правам человека, украинским врачам было отказано во встрече с ним.

"Мы ожидаем, что ему безотлагательно предоставят доступ к специализированной медицинской помощи", – заявили в Представительстве ЕС.

В Евросоюзе еще раз подчеркивают, что все граждане Украины, которые были незаконно задержаны в Крыму и в России, включая экипаж судов, который был захвачен Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены.

"Международным наблюдателям в области прав человека должны предоставить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", – также заявили в ЕС.

Как сообщалось, 23 июля Верховный суд России оставил без изменений приговор гражданину Украины Грибу.Согласно закону РФ, приговор в отношении Гриба вступил 23 июля в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 22 марта приговорил украинца к шести годам заключения. Гриб был признан виновным по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Читайте полный текст интервью с отцом узника РФ Павла Гриба: "Абсурдность дела понятна всем, но приговор – есть".

Напомним, что украинца обвиняют в подстрекательстве к терроризму: якобы с марта по май 2017 года Гриб, находясь в Украине, переписывался со старшеклассницей из Сочи по интернету и уговаривал ее взорвать самодельную бомбу на выпускном вечере в июне 2017 года, а потом уезжать из России.

Украинца задержали в августе 2017 года в Беларуси. Потом оказалось, что его поместили в СИЗО в Краснодаре. В суде Гриб вину не признал.


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Тег Россия, дело, гриб, Евросоюз, колония, освобождение, политзаключенный

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Источник:

Интерфакс-Украина

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