Верховный суд России отправил 21-летнего украинца на 6 лет в колонию

Защита политзаключенного Павла Гриба проиграла апелляцию на вынесенный ему приговор

Фото: AFP

Верховный суд России отклонил ходатайство защиты незаконно осужденного 21-летнего украинца Павла Гриба, признав законным приговор в виде шести лет колонии, который Северо-Кавказский окружной военный суд вынес ему в марте.

Об этом стало известно на заседании 23 июля, которое проходило в Москве. Таким образом, решение официально вступило в силу.

Ранее его отец Игорь Гриб сообщил, что сразу после апелляции Павла немедленно направят отбывать наказание в исправительной колонии.

Читайте полный текст интервью с отцом узника РФ Павла Гриба: "Абсурдность дела понятна всем, но приговор – есть".

Напомним, что украинца обвиняют в подстрекательстве к терроризму: якобы с марта по май 2017 года Гриб, находясь на Украине, переписывался со старшеклассницей из Сочи по интернету и уговаривал ее взорвать самодельную бомбу на выпускном вечере в июне 2017 года, а потом уезжать из России.

Украинца задержали в августе 2017 года в Белоруссии. Потом оказалось, что его поместили в СИЗО в Краснодаре. В суде Гриб вину не признал.

Заседание Верховного суда РФ, на котором адвокаты Павла Гриба пытались оспорить вынесенный ему приговор, является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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