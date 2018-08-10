Фактор Трампа и "противники США": эксперт пояснил политику Америки по отношению к РФ

Новые санкции США по отношению к РФ вступят в силу ориентировочно 22 августа. В частности, в связи с отравлением семьи Скрипалей в британском Солсбери будет введен запрет на выдачу лицензий на экспорт в РФ товаров, имеющих отношение к национальной безопасности, куда войдут оружие, электронные приборы и их компоненты, а также приборы для тестирования и калибровки бортовых информационных систем некоторых самолетов. Такой шаг Америки может показаться непоследовательным после недавних договоренностей между Путиным и Трампом в Хельсинки.

Но, на самом деле, в новых санкциях Госдепа, даже после встречи Путина и Трампа и их договоренностей, нет никакой непоследовательности. Это – парадоксальность политики США по отношению к РФ. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал политолог Владимир Фесенко.

"С одной стороны, есть желание Трампа встречаться с Путином и договоряться с ним. Трамп вообще считает себя великим переговорщиком и думает, что благодаря личному общению он может убедить собеседника договориться на условиях, приемлемых Америке. По этой же причине он встречался с Ким Чен Ыном, с иранским руководителем. Это особенность Трампа. Но есть желание Трампа и есть принципиальное различие между США и Россией", – считает Владимир Фесенко

Но, с другой стороны, по словам политолога, между США и Российской федерацией продолжаются огромные противоречия, которые обострились после начала конфликта на Донбассе в 2014 году. Кроме того, существуют разногласия по применению химического оружия в Сирии.

"Большинство американского истеблишмента считают Россию главной угрозой для США. Так, например, в прошлом году был принят закон о "противниках Америки", где Россия была определена как один из них. Этот закон является основой для санкционной политики, которая активно продвигается в США и вступает в силу, как только появляется повод", – продолжает Владимир Фесенко.

По словам политолога, несмотря на личные желания и амбиции Трампа, он вынужден прислушиваться к мнению истеблишмента и идти на санкции, ведь существует еще и внутриполитическая для Америки конъектура, которая связана с расследованием вмешательства России в президентские выборы в Америке в 2016 году.

"Тут для Трампа существует угроза. И ему надо демонтировать, что он жестко настроен по отношению к России", – подытожил Владимир Фесенко.

Напомним экс-замдиректора ЦРУ Майкл Морелл заявил, что США необходимо перейти от таргетированных санкций против России к санкциям широкого спектра действия. И тогда протестные настроения в России увеличатся, чего так боится Путин.