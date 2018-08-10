ЦРУ: США должны сделать то, чего Путин боится больше всего

Путин боится протестов против режима, а санкции повышают недовольство в обществе

США необходимо перейти от таргетированных санкций против России к санкциям широкого спектра действия. Такое мнение изданию The Washington Post высказал экс-замдиректора ЦРУ Майкл Морелл, который дважды выполнял обязанности директора ЦРУ.

Он напомнил, что по данным Facebook, в соцсети россияне проводили кампанию, призванную сеять политические раздор. Позже в Белом доме высшие руководители национальной безопасности США заявили, что Россия ведет всепроникающую кампанию с целью ослабить американскую демократию и повлиять на промежуточные выборы. Из этого Морелл сделал вывод, что политическая атака российского президента Путина на США продолжается с неослабевающей силой.

Кадровый разведчик предложил руководству США защитить электоральную систему, не допускать зарубежного финансирования избирательных кампаний в США, а также учредить правительственный "Центр борьбы с гибридными угрозами".

"Чтобы заставить Путина прекратить происходящее, необходимо в полной мере осуществить санкции, которые уже приняты. Пока этого не происходит. Но затем перейти от таргетированных санкций к санкциям широкого спектра действия, которые разработаны так, чтобы нанести урон российской экономике", – отметил Морелл.

По его мнению, Путин боится только одного – что российский средний класс восстанет против его режима и выйдет на улицы, требуя перемен.

"Санкции, которые бьют в сердце российской экономики – санкции, повышающие риск недовольства среди российского среднего класса, не останутся незамеченными Путиным", – резюмировал Морелл.

Напомним, США вводят новые санкции против России, под которые попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие отрасли, как специализированные нефтегазовые технологии, а также некоторые виды электроники и датчики.

Эти новые санкции США против России за использование химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей вызвали возмущение и недоумение посольства России в США.

А премьер РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что усиление экономических санкций против России можно будет расценить, как объявление экономической войны.