Фельгенгауэр: Путин не пойдет на Беларусь, а для Украины наступает самое опасное время

Войны, как в Украине, в Беларуси не будет – у России нет причин нападать на своих союзников, а вот для Украины в августе могут начаться проблемы. Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что этот период самый опасный.

Об этом он рассказал "Апострофу".

По его мнению, военное вторжение России в Беларусь, которое уже не раз прогнозировали эксперты и политики, бессмысленно для Москвы, и может быть возможно только в том случае, если белорусский лидер Александр Лукашенко вдруг захочет вступления в НАТО.

"Нет какого-то существенного повода. Собственно, зачем России атаковать Беларусь? Беларусь никуда не уходит: в НАТО не вступает, в Европейский союз тоже, интегрироваться в западные структуры не собирается. Значит, Беларусь не денется никуда, и можно никуда не спешить. Думаю, и [президенту Беларуси Александру] Лукашенко, и [президенту Казахстана Нурсултану] Назарбаеву позволят дожить со своими владениями. А вот что будет дальше – посмотрим. Вряд ли Беларусь просто так отдадут мальчику Коле (младшему сыну Александра Лукашенко – ред.). Беларусь у Путина и так в кармане, а в процессе ее аннексии он точно потеряет Украину – уже без вариантов", – уверен Фельгенгауэр.

Для отвлечения внимания от внутрироссийских проблем не обязательно нападать на Беларусь – для этого есть и другие варианты, например Украины, считает военный эксперт. Он прогнозирует, что в последний месяц лета может произойти что-то страшное для Украины.

"Время, в принципе, сейчас самое опасное – август наступает. Однако какие резоны сейчас Кремлю предпринимать что-то на Донбассе? Ответ знают лишь в Кремле. Могут быть разные варианты. Будем надеяться, что в этом году август пройдет сравнительно безболезненно", – подчеркнул он.

Ранее белорусский политолог Алесь Лагвинец рассказывал, Путин недоволен Лукашенко и независимостью Беларуси. По его словам, прагматическая дружба Лукашенко с Украиной раздражает Москву и Москва после завершения чемпионата мира по футболу решило устроить себе очередную внешнюю победу.

Как рассказывал в интервью сайту "Сегодня" белорусский оппозиционер Виталий Рымашевский, Лукашенко понимает угрозу, исходящую от Путина. Белорусский политический и общественный деятель, сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия считает, что Минск сейчас пытается отмежеваться от РФ, но это очень нелегко.