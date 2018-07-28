Особенности войны России с Украиной: войск стало меньше, но аппетиты Путина выросли

Война России с Украиной имеет три главные особенности – военная составляющая, отрицание Москвой присутствия своих войск на украинской земле и новая стратегия Кремля захватить всю страну без боевых действий – поставить в Киеве лояльную власть.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец, передает "ИС".

Применение войск РФ в Украине

Эксперт отмечает, что в сравнении с началом 2014 года, когда Россия использовала 30-40 тысяч солдат для аннексии Крыма и чуть более 20 тысяч при вторжении на Донбасс, количество российской войск уменьшается и сводится к военным инструкторам и подразделениям спецназа.

Машовец считает, что военные планы Кремля нарушила реакция жителей Украины на вторжение агрессора, патриотический подъем и добровольческое движение, которое организовало серьезный отпор захватчикам.

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"Это ломало к чертям всю стратегию, и было чревато влезанием в масштабный, кровавый, а главное, затратный конфликт, да еще в условиях международного давления. Широкомасштабная партизанская война на захваченных территориях, возрастающая международная политическая и финансово-экономическая изоляция, а главное невозможность в таких условиях быстрого и качественного использования захваченных ресурсов в Украине явно отодвигали военный фактор в общей структуре стратегии агрессора по восстановлению полномасштабного контроля над Украиной на второй план. Вот, собственно, главные причины так называемого "минского процесса" и того, почему Путин появился за одним столом с Порошенко, перехода к вялотекущей позиционной войне на Донбассе", – пишет военный эксперт.

"Настамнет". Отрицание присутствия войск РФ на Донбассе

Второй особенностью, несомненно, стали просто титанические усилия кремлевских уголовников по маскировке и сокрытию своего прямого участия в агрессии, и особенно в сфере применения военной силы. Даже Путин ранее говорил, что их там нет.

"Кремль применял и продолжает применять целый набор средств и методов сокрытия своей агрессии в информационном поле (как в собственном, так и в украинском, и международном). Начиная от фейковых "захватов" и "разоружений" украинских воинских частей и объектов с тяжелым вооружением, заканчивая использованием "на скорую руку" сколоченных ЧВК (частных военных компаний, в частности "Ванера" – ред.). Кремль явно пытается дистанцироваться от собственно военного фактора агрессии", – пояснил Машовец.

Взять Украину целиком с помощью лояльной Кремля власти в Киеве

Третьей особенностью является попытка изменения власти в Киеве, которая будет послушна Москве. А ведь фактически началась предвыборная кампания. Переход к внутри- и внешнеполитическим рычагам и инструментам, к информационно-психологическим, а также финансово-экономическим формам и методам ведения агрессии, изменил общее значение военного фактора в кремлевской стратегии.

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"И действительно, зачем все эти танки, пушки и орды оболваненных ватников, задрапированных в армейскую форму, если можно просто поменять руководство "хунты" в Киеве на лояльное (то есть, контролируемое парнями из Кремля)? Опять же, затраты совсем другие, на порядок ниже, и в "международном сообществе" сразу "поле для маневра" расширяется. Непосредственно в самой Украине это повлечет целый набор "бонусов" – от "закрытия вопроса Крыма", до "положительной динамики" для российского бизнеса (например, отмывания денег). По сути, позволит достичь всех "целей войны" без самой войны".

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о возможном вмешательстве России в украинские выборы. Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".

Недавно российский политолог Андрей Пионтковский говорил, что у Путина осталась последняя ставка по Украине. Он считает, что России не нужен Донбасс – планы у Путина гораздо более глобальные.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.