Фесенко о годе правлении Зеленского: Большинство ожидало увидеть слабого президента

В связи со сменой правительства и приходом коронавируса в Украину президент Владимир Зеленский сам перешел на "чрезвычайное положение"в последнее время. В целом за год президентства он не сделал чуда в Украине, но и не привел ее к катастрофе. Более того, глава государства сдвинул с места ряд "мертвых" вопросов. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Парадокс: большинство наблюдателей ожидали увидеть слабого президента. К власти пришел человек, который никогда не занимался политикой, у него не было команды. Но он быстро перешел к решительным действиям", – сказал он.

Политолог отметил, что Зеленскому удалось важное достижение – разблокирование мирного процесса по Донбассу, поскольку около трех лет он был в тупике, и многие утратили надежду на то, что конфликт на Донбассе вообще можно урегулировать хоть каким-то образом.

"Именно появление Зеленского, который искренне хотел мира, помогло продвинуть процесс немного вперед. Конечно же, успех относительный, частичный, в том числе и потому, что это зависит не только от Зеленского. Мы видим, что Путин не стремится к быстрому разрешению конфликта. Тем не менее удалось добиться целого ряда локальных успехов. Это и обмены, которые позволили освободить украинцев из российского плена, в том числе моряков и известных политзаключенных. Это и разведение войск в трех пунктах на Донбассе. И возобновление переговоров в "нормандском формате", которого Зеленский добивался почти полгода", – пояснил Фесенко.

Кроме того, по словам эксперта, Зеленский попытался воплотить на практике целый ряд общественных ожиданий, которые казались утопичными, а некоторые из них не удавалось осуществить более двух десятилетий. Например, сверхзадача, о которую обломали зубы все предшественники, – отмена депутатской неприкосновенности. Политолог напомнил, что это пытался сделать Кучма на референдуме 2000 года – не получилось; это был один из главных лозунгов у Ющенко – тоже не получилось; об этом говорил Порошенко – и тоже не вышло.

"Еще один пример – непопулярная тема открытия рынка земли. Тоже вопрос, который не решался 20 лет. Но в итоге именно решительность, гиперактивность, я бы сказал, в хорошем смысле "безбашенность" Зеленского помогли сдвинуть с мертвой точки и эту проблему… Мы видим – у него действительно есть качества сильного менеджера. Все-таки он создал успешный бизнес. Удачно провел избирательную кампанию. Год его работы показал: да, чуда не случилось, но нет и никакой катастрофы. Более того, есть продвижение вперед по целому ряду важных направлений, в том числе в его переговорах с Россией, в мирном процессе", – подытожил эксперт.

Реклама

Читайте полный текст интервью с Владимиром Фесенко: "Зеленский не боится рисковать".

Смотрите недавнее выступление Зеленского на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама