Фесенко: Зеленский просто дожал Путина, в Кремле такого не ожидали

В декабре 2019 года президенты Украины и России впервые встретились за последние 3,5 года. Владимир Зеленский как минимум не проиграл Владимиру Путину на переговорах в Париже – в Кремле недооценили украинского лидера. Сам же Парижский саммит стал возможным именно благодаря настойчивости Зеленского, который смог посадить Путина за стол переговоров. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Недооценка Зеленского была – в том числе и у Путина, у российских переговорщиков. И вот для них очень неприятным открытием стали переговоры в Париже, саммит "Нормандской четверки". Кстати, этот саммит стал большим успехом Зеленского. Потому что здесь Зеленский дожал Путина", – сказал он.

Эксперт напомнил, что хозяин Кремля оттягивал, несколько раз переносил встречу.

"Мне кажется, даже западные лидеры, Меркель (канцлер Германии. – Ред.) и Макрон (президент Франции. – Ред.), на этих переговорах действовали по инерции. Они как бы понимали, что да, в общем-то нужен этот саммит, но не прилагали чрезмерных усилий для его проведения. И саммит состоялся только благодаря гиперактивности и гипернастойчивости Зеленского, который, повторюсь, просто дожал Путина. Оказалось, что к этому саммиту Зеленский подготовился гораздо лучше Путина. Он подготовил целый ряд инициатив, что стало неожиданностью для российской стороны. И настойчивость Зеленского в продвижении идеи обновления Минских соглашений тоже стала неожиданностью. И россияне оказались не готовы. Известный сюжет "истерика Суркова" – думаю, из этой же оперы", – объяснил Фесенко.

Политолог отметил, что Москва планировала навязать свой сценарий ведения переговоров, и должны были дожать Зеленского при молчаливом согласии Меркель и Макрона. Но получилось наоборот: сценарий переговоров был сорван, переигран; Зеленскому удалось даже убедить Меркель, что необходимо думать об обновлении Минских соглашений, иначе из тупика не выйти. Меркель на итоговой пресс-конференции с этим согласилась.

"Это была важная маленькая психологическая победа Зеленского над Путиным. Другой пример на тех же переговорах. Тоже маленькая, но очень символичная деталь. Когда на итоговой пресс-конференции Зеленский заявил, что Крым – это украинская территория. Я не помню, чтобы Порошенко так делал при Путине", – добавил Фесенко.

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Читайте полный текст интервью с Владимиром Фесенко: "Зеленский не боится рисковать".

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двусторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось договориться лишь об обмене пленными, о новом перемирии на Донбассе (которое так и не наступило) и следующей "нормандской" встрече.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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