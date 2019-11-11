Финансирует армию России: польский премьер сделал жесткое заявление по "Северному потоку – 2"

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

После того, как устами госсекретаря Майка Помпео США выступили против строительства "Северного потока – 2" и раскритиковали Германию , жесткое заявление в адрес российского газопровода, который идет в обход Украины, сделала Польша.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в интервью Financial Times, что, страны Евросоюза, поддержавшие проект строительства, фактически оплачивают новые вооружения для российской армии.

"Как без обиняков говорят многие люди, благодаря „Северному потоку — 2" на европейские деньги Россия закупает новые вооружения, — сказал Моравецкий британской газете. — Так что меня очень разочаровывает тот факт, что подобный проект получает заметную поддержку со стороны ключевых государств — членов ЕС".

Он также подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе в интервью журналу Economist констатировал, что Североатлантический альянс находится в состоянии "смерти мозга" , добавив, что не уверен в приверженности всех его членов пятой статье устава НАТО. В ней сформулирован принцип коллективной обороны.

"Я полагаю, что сомнения президента Макрона могут заставить других союзников задуматься о том, что, возможно, Франция сама сомневается по поводу соблюдения [принципа коллективной обороны]. Я все же надеюсь, что мы по-прежнему можем рассчитывать на выполнение Францией ее обязательств", — отметил Моравецкий.

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Он также раскритиковал Макрона за его стремление вести диалог с Москвой и тот факт, что Париж, в отличие от Варшавы, не выполняет своих обязательств перед НАТО направлять не менее 2% ВВП страны на нужды обороны.

"Мы полностью поддерживаем сотрудничество с мирной и демократической Россией, однако Россия — не мирная страна и довольно агрессивна ко всем вокруг нее, — изложил свою позицию польский премьер. — Мне не кажется, что солидарность членов Евросоюза должна быть настолько важна для европейских лидеров, чтобы мы закрывали глаза на опасения других партнеров по ЕС по поводу России?".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Польша наложила рекордный штраф на партнера "Северного потока – 2" .

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Как известно, в мае 2018 года антимонопольный орган Польши возбудил дело против "Газпрома" и пяти международных организаций, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток – 2".

UOKiK подчеркивает, что в 2016 году Польша не разрешила создать совместное предприятие для строительства газопровода на территории страны. Несмотря на это, "Газпром" и еще пять компаний продолжили финансирование строительства "Северного потока", что считается нарушением антимонопольного законодательства.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

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