НАТО переживает "смерть мозга": Макрон назвал виновных

Президент Франции поставил под сомнение готовность США защищать союзников по НАТО

/ Фото: AFP

Отсутствия координации между Европой и США и односторонние действия Турции в Сирии поставили НАТО перед серьезным кризисом. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу The Economist, передает AFP.

"То, что мы сейчас переживаем, – это смерть мозга НАТО… Нет никакой координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО. Никакой. Есть несогласованные агрессивные действия другого союзника НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту", – заявил он.

Также президент Франции поставил под сомнение готовность США защищать союзников по НАТО.

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"Я бы сказал, что мы должны пересмотреть реальность, что такое НАТО в свете преданности Альянсу Соединенных Штатов", - считает Макрон.

По его мнению, Соединенные Штаты демонстрируют признаки потери заинтересованности в европейских союзниках, о чем свидетельствует внезапное решение президента Дональда Трампа в прошлом месяце вывести войска из северо-восточной Сирии без консультаций с союзниками.

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Ранее Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании этой организации.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Более подробно о внешней политики французского президента читайте в материале "Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться Украине".

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