Франция готова помочь в исследовании "черных ящиков" самолета МАУ

Франция положительно относится к возможности исследовать "черные ящики" самолета компании МАУ, потерпевшего катастрофу в Иране 8 января.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на посла Франции в Украине Этьена де Понсена.
"Позиция Франции относительно возможности исследовать "черные ящики" во Франции вполне положительна. Я об этом официально сообщил Министерству иностранных дел Украины. Если будет запрос с украинской стороны – мы готовы", – отметил посол.
Он добавил, что Францию также затронула трагедия с украинским Boeing.
"По этому поводу был контакт между президентами Франции и Украины. И Украина может рассчитывать на помощь, если будет запрос на транспортировку "черных ящиков" во Францию. У нас одна из лучших в мире лабораторий для анализа "черных ящиков". У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать", - подчеркнул посол.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина хочет получить "черные ящики" самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, несмотря на приглашение иранской стороною украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке.
Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране
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