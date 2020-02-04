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Франция готова помочь в исследовании "черных ящиков" самолета МАУ

4 февраля, 01:36

Посол отметил, что Францию также затронула трагедия с украинским Boeing

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS / Фото: Reuters

Франция положительно относится к возможности исследовать "черные ящики" самолета компании МАУ, потерпевшего катастрофу в Иране 8 января.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

"Позиция Франции относительно возможности исследовать "черные ящики" во Франции вполне положительна. Я об этом официально сообщил Министерству иностранных дел Украины. Если будет запрос с украинской стороны – мы готовы", – отметил посол.

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Он добавил, что Францию также затронула трагедия с украинским Boeing.

"По этому поводу был контакт между президентами Франции и Украины. И Украина может рассчитывать на помощь, если будет запрос на транспортировку "черных ящиков" во Францию. У нас одна из лучших в мире лабораторий для анализа "черных ящиков". У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать", - подчеркнул посол.

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Ранее Зеленский сообщил, что Украина хочет получить "черные ящики" самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, несмотря на приглашение иранской стороною украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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