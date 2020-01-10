Франция поможет в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране

Париж хочет достичь как можно большей ясности и как можно скорее

Жан-Ив Ле Дриан. Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Франция готова сделать свой вклад в расследование обстоятельств крушения в Иране лайнера "Международных авиалиний Украины", несмотря на то, что французских граждан на борту злополучного рейса PS752 не оказалось.

Об этом 10 января заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция готова помочь в проведении необходимой экспертизы. Важно достичь как можно большей ясности и сделать это , как можно скорее", – сказал глава МИД в эфире радиостанции RTL.

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В то же время, Ле Дриан не стал комментировать какие-либо версии трагедии, включая и вероятность того, что иранские ПВО могли сбить пассажирский Boeing 737 по ошибке.

"Перед тем, как занимать какую-либо позицию, нужна полная ясность относительно того, что произошло, а для этого существуют международные расследования", – указал глава МИД Франции.

Напомним, что ранее в этот день представитель иранского авиарегулятора Хасан Резайфар допустил, что Иран может запросить помощь в расшифровке "черных ящиков" самолетау России, Украины, Франции и Канады.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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