В Иране сделали заявление о "черных ящиках" и сроках расследования авиакатастрофы

Иране не хотят, чтобы черные ящики вывозили за пределы страны для проведения анализа

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Фото: Reuters

Иран может запросить помощь в расшифровке "черных ящиков" потерпевшего крушение под Тегераном Boeing 737-800 у России, Украины, Франции и Канады. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя иранского авиарегулятора Хасана Резайфара.

Резайфар отметил, что 10 января специалисты попробуют осмотреть "черные ящики", чтобы понять, возможно ли еще извлечь из них информацию.

"Черные ящики украинского самолета будут вскрыты сегодня в лаборатории аэропорта Мехрабад", – приводит его слова агентство IRNA.

В Иране не хотят, чтобы "черные ящики" вывозили за пределы страны для проведения анализа. Три иранские авиакомпании, по его словам, помогут экспертам с их изучением.

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Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, в свою очередь заявил, что пассажирский самолет, потерпевший катастрофу, не был сбит ракетой.

"Мы ожидаем информацию, которая должна быть извлечена из черного ящика (разбившегося самолета). Однако мы можем заверить, что самолет не был сбит ракетой", – цитирует заявление Абедзаде агентство Tasnim. Он добавил, что "самолет больше чем полторы минуты летел, охваченный огнем".

По словам главы организации, "крушение самолета является серьезной аварией и для ее полного расследования потребуется от года до двух лет".

"Расшифровка черных ящиков займет от одного до двух месяцев", - отметил он.

Ранее сообщалось что, для участия в расследовании причин авиакатастрофы иранские власти пригласили Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании авиакатастрофы.

Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолёта близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух". "

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

Более детально читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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