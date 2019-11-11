Генконсул Украины в Люблине заявил о серьезной победе в деле Мазура

По его словам, следующим шагом будет очищение Мазура от обвинений и его возвращение в Украину

Фото: Игорь Мазур/Facebook

Взятие на поруки украинскими дипломатами участника АТО Игоря Мазура, задержанного польскими пограничниками на основании запроса России в Интерпол, – серьезная победа украинской стороны.

Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, сообщает "Укринформ".

"Это очень серьезная победа, поскольку сегодня мы фактически освободили Игоря Мазура. Это означает, что будет проходить судебный процесс, но он будет свободен. Если бы сегодня мы его не освободили, то его бы арестовали, он бы сидел в СИЗО, и это продолжалось бы полгода-год", – заявил Павлюк.

Реклама

По его словам, следующим шагом будет очищение Мазура от обвинений и его возвращение в Украину.

Павлюк отметил, что Мазур, который на протяжении судебного процесса будет находиться на территории генконсульства Украины в Люблине, сможет покидать территорию диппредставительства только в сопровождении консула.

"Работа только началась, это только первый шаг", - резюмировал он.

Как сообщалось, накануне утром работник Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека ветеран АТО Игорь Мазур был доставлен в отдел Окружной прокуратуры польского Холма для допроса. Там было принято решение отпустить Мазура на поруки генконсула Украины в Люблине до начала судебного процесса над ним.

Как сообщали новости "Сегодня", основанием для задержания Игоря Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске украинца с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, в чем Россия обвиняет Мазура.

В свою очередь вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России. Малгожата Гошевская считает, что украинец стал жертвой действий северного соседа Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама