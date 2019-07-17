Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости политики

Генпрокуратура работает над новыми подозрениями по делу рейса MH17 – Луценко

17 июля, 13:46

Судебный процесс в отношении подозреваемых в катастрофе малайзийского "Boeing-777" рейса MH17 начнется 9 марта 2020 в Гааге

Фото: AFP

Генеральная прокуратура работает над новыми подозрениями по делу катастрофы малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17. Об этом в Facebook заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Следователи ГСУ СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры составили сообщения о подозрении четырем лицам в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 по факту сбивания пассажирского самолета "Боинг-777" (преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст . 258 УК Украины), а 19 июня 2019 JIT обнародовала имена трех граждан России и одного украинца", – напомнил он.

Луценко отметил, что судебный процесс в отношении подозреваемых в катастрофе малайзийского "Boeing-777" рейса MH17 начнется 9 марта 2020 в Гааге.

"Мы работаем над новыми подозрениями кремлевским преступникам", - добавил он.

Ранее Евросоюз в очередной раз призвал Россию "принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать по расследованию" крушения Boeing 777 рейса MH17 в Украине в июле 2014 года.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Позже были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

В июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Луценко, Донбасс, MH17

Вы сейчас просматриваете новость " Генпрокуратура работает над новыми подозрениями по делу рейса MH17 – Луценко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе

Сегодня, 11:30

Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе по сбиванию самолета

Данилюк: В катастрофе MH17 Россия пытается замести свои следы

Сегодня, 10:05

Вина агрессора в сбивании самолета доказана, а у Украины появился важнейший свидетель преступления

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Папарацци впервые подловили Меган с 2-месячным сыном на улице

Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Зачем нужен детский гинеколог? Отвечает специалист

ГФС поймала известную АЗС на торговле нелегальным топливом

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Браки знаменитостей: актрисы, которые вышли замуж за богачей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь