Генпрокуратура работает над новыми подозрениями по делу рейса MH17 – Луценко

Судебный процесс в отношении подозреваемых в катастрофе малайзийского "Boeing-777" рейса MH17 начнется 9 марта 2020 в Гааге

Фото: AFP

Генеральная прокуратура работает над новыми подозрениями по делу катастрофы малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17. Об этом в Facebook заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Следователи ГСУ СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры составили сообщения о подозрении четырем лицам в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 по факту сбивания пассажирского самолета "Боинг-777" (преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст . 258 УК Украины), а 19 июня 2019 JIT обнародовала имена трех граждан России и одного украинца", – напомнил он.

Луценко отметил, что судебный процесс в отношении подозреваемых в катастрофе малайзийского "Boeing-777" рейса MH17 начнется 9 марта 2020 в Гааге.

"Мы работаем над новыми подозрениями кремлевским преступникам", - добавил он.

Ранее Евросоюз в очередной раз призвал Россию "принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать по расследованию" крушения Boeing 777 рейса MH17 в Украине в июле 2014 года.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Позже были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

В июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Генпрокуратура работает над новыми подозрениями по делу рейса MH17 – Луценко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"