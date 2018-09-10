Геращенко отреагировала на заявление Пескова об освобождении заложников: Все решает один человек

По словам Геращенко, осужденных в Украине россиян ни разу не посетили российские консулы

Народный депутат, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко отреагировала на заявление представителя Кремля о том, что им ничего неизвестно об инициативах украинской стороны по обмену заключенными.

"Ответ Пескова означает только одно – Кремль не готов к разблокированию процесса освобождения заложников и все там решает один человек – Путин", - заявила она на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, осужденных в Украине россиян ни разу не посетили российские консулы и представители уполномоченного РФ по правам человека.

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Она также отметила, что сделает все возможное, чтобы "на всех международных площадках зачитывать письма от россиян своему президенту Путину, который их бросил".

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об инициативах Украины по обмену заключенными, а также о письме граждан РФ, осужденных в Украине за подготовку терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переместить их в РФ вместо удерживаемых в российских тюрьмах граждан Украины.

Напомним, помимо обращения россиянина Алексея Седикова к Путину, Киев не раз призывал Москву к обмену заложниками – и через российского омбудсмена, и через представителя РФ на переговорах в Минске. Украинская сторона предлагала Москве 36 россиян. Кроме того, в августе Украина сделала России новое предложение по заложникам – Киев предложил помиловать двух граждан РФ и отправить на родину, но в обмен на украинских военных. Но ответа не последовало.

Также вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что на последних переговорах в Минске Москва официально бросила россиян в украинских тюрьмах. "Представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных".