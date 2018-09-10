Геращенко отреагировала на заявление Пескова об освобождении заложников: Все решает один человек
По словам Геращенко, осужденных в Украине россиян ни разу не посетили российские консулы
Народный депутат, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко отреагировала на заявление представителя Кремля о том, что им ничего неизвестно об инициативах украинской стороны по обмену заключенными.
"Ответ Пескова означает только одно – Кремль не готов к разблокированию процесса освобождения заложников и все там решает один человек – Путин", - заявила она на своей странице в Facebook.
По словам Геращенко, осужденных в Украине россиян ни разу не посетили российские консулы и представители уполномоченного РФ по правам человека.
Она также отметила, что сделает все возможное, чтобы "на всех международных площадках зачитывать письма от россиян своему президенту Путину, который их бросил".
Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об инициативах Украины по обмену заключенными, а также о письме граждан РФ, осужденных в Украине за подготовку терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переместить их в РФ вместо удерживаемых в российских тюрьмах граждан Украины.
Напомним, помимо обращения россиянина Алексея Седикова к Путину, Киев не раз призывал Москву к обмену заложниками – и через российского омбудсмена, и через представителя РФ на переговорах в Минске. Украинская сторона предлагала Москве 36 россиян. Кроме того, в августе Украина сделала России новое предложение по заложникам – Киев предложил помиловать двух граждан РФ и отправить на родину, но в обмен на украинских военных. Но ответа не последовало.
Также вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что на последних переговорах в Минске Москва официально бросила россиян в украинских тюрьмах. "Представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных".
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