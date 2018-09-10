Геращенко отреагировала на заявление Пескова об освобождении заложников: Все решает один человек

Сегодня, 21:42

По словам Геращенко, осужденных в Украине россиян ни разу не посетили российские консулы

facebook.com/iryna.gerashchenko
facebook.com/iryna.gerashchenko

Народный депутат, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко отреагировала на заявление представителя Кремля о том, что им ничего неизвестно об инициативах украинской стороны по обмену заключенными.

"Ответ Пескова означает только одно – Кремль не готов к разблокированию процесса освобождения заложников и все там решает один человек – Путин", - заявила она на своей странице в Facebook.

1536604945.3535

По словам Геращенко, осужденных в Украине россиян ни разу не посетили российские консулы и представители уполномоченного РФ по правам человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Она также отметила, что сделает все возможное, чтобы "на всех международных площадках зачитывать письма от россиян своему президенту Путину, который их бросил".

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об инициативах Украины по обмену заключенными, а также о письме граждан РФ, осужденных в Украине за подготовку терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переместить их в РФ вместо удерживаемых в российских тюрьмах граждан Украины.

Напомним, помимо обращения россиянина Алексея Седикова к Путину, Киев не раз призывал Москву к обмену заложниками – и через российского омбудсмена, и через представителя РФ на переговорах в Минске. Украинская сторона предлагала Москве 36 россиян. Кроме того, в августе Украина сделала России новое предложение по заложникам – Киев предложил помиловать двух граждан РФ и отправить на родину, но в обмен на украинских военных. Но ответа не последовало.

Также вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что на последних переговорах в Минске Москва официально бросила россиян в украинских тюрьмах. "Представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных".
Путин, заложники, россияне, обмен, кремль, Геращенко, Песков, РФ

Вы сейчас просматриваете новость "Геращенко отреагировала на заявление Пескова об освобождении заложников: Все решает один человек". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Дмитрий Песков. Фото: Instagram

У Путина цинично ответили на предложение обмена заключенными с Украиной

Сегодня, 16:46

Пока россияне просят Путина вернуть их, Москва делает вид, что ничего не знает

Политика

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Геращенко в Минске: Москва официально бросила россиян в украинских тюрьмах

5 Сентября, 17:48

Российская сторона взялась за старое, уверяя, что войск РФ на Донбассе нет
Загрузка...

Политика

Денисова и Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Геращенко: Путин не заинтересован в обмене заложниками

30 Августа, 12:18

Киев намерен привлекать международное сообщество к проблеме с политзаключенными, отметила политик

Политика

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Украина готова помиловать двух россиян в обмен на украинских военных заложников - Геращенко

23 Августа, 01:13

Она подчеркнула, что Украина отстаивает позицию ”одновременной передачи граждан РФ в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля”

Политика

Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Украина сделала России новое предложение по заложникам

22 Августа, 17:49

Москва до сих пор не дала ответ на предыдущее предложение Киева по обмену 36 россиян на украинцев

Политика

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Путину не нужны его соотечественники: Геращенко рассказала о переговорах в Минске

21 Августа, 16:53

А тем временем боевики ОРДЛО скрывают украинских пленных и выставляют неадекватные требования по обмену
Загрузка...