Геращенко: Заявления о "выборах" на Донбассе – пауза для "нормандского формата"

Сегодня, 21:44

Она отметила, что в настоящее время ситуация повторяется

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Заявления о назначении "внеочередных выборов" на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях на 11 ноября принято в Кремле и это означает паузу в нормандском формате.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рада Ирина Геращенко на странице в Facebook.

Еще пару недель назад "республики" отменили решение о "выборах", а сегодня заявили о "назначении выборов 11 ноября". Нет сомнений, что решение принято в Кремле, что это сценарий дискредитации, постановки на паузу, до украинских выборов нормандского формата (о чем, собственно, уже заявил российский министр Лавров), минскому процессу", – написала Геращенко.

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Она отметила, что в настоящее время ситуация повторяется и напомнила, что решение о проведении "псевдовыборов на оккупированном Донбассе в ноябре 2014, принятое в Кремле, фактически сорвало мирный процесс урегулирования, привело к серьезному обострению ситуации на фронте, эскалации конфликта, тысячам убийств украинцев – гражданских и военных, новых жертв, трагедии Донецкого аэропорта и под Дебальцевым".

По ее словам, провокационные заявления и сценарии имеют и еще одну цель – это значительно усложняет дискуссию в ВР о возможности пролонгации действия закона об особенностях местного самоуправления.

"РФ была уверена, что мы не пролонгируем данный закон и осенью 17, и планировала использовать это для снятия санкций", – отметила Геращенко.

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Она добавила, что "и сейчас Москва заинтересована, чтобы апеллировать к западным партнерам, что, мол, Киев срывает выполнение политического блока".

Однако подчеркнула, что Кремлю будет трудно это доказывать, "потому что и в ЕС, и в США чудесно осознают, что никакие действия на оккупированных территориях не происходят без отмашки Путина".

"Москва ничего не сделала и на шаг не продвинулась в исполнении минских соглашений. И сейчас идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, зачищая поддельников, назначая "выборы", – добавила Геращенко.

Как сообщалось, так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что к кадровому перевороту в "ДНР" и назначением псевдовыборов может стоять помощник Путина Владислав Сурков.  

Одновременно, как рассказал сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, политической ситуацией на оккупированном Донбассе пытается воспользоваться Россия, намереваясь избежать ужесточения санкций из-за войны на востоке Украины.
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"Сегодня"

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