Борьба за власть в "ДНР": Пушилин сместил Трапезникова с кресла главаря

Так называемая "генпрокуратура" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") заявила, что назначение Дмитрия Трапезникова и. о. главы было незаконным. Соответствующее представление направлено на имя председателя так называемого "Народного совета ДНР" Дениса Пушилина, сообщает ресурс боевиков Донбасса ДАН.

Как отмечается в тексте "документа", "указанное решение противоречит части 1 статьи 62 "Конституции ДНР", которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий главы Донецкой народной республики их временно исполняет первый заместитель председателя Совета министров ДНР".

"Трапезников не является первым заместителем председателя Совета министров ДНР. Такой должности в составе "Совета министров ДНР" вообще не предусмотрено. Таким образом, на Трапезникова не могло быть возложено исполнение обязанностей главы "ДНР", – говорится в тексте представления.

По этой причине "генпрокуратура" указала, что единственным законным органом на данный момент в самопровозглашенной республике якобы является "Народный совет ДНР". Он обязан заново назначить врио главы, сформировать новый кабинет министров и начать подготовку к так называемым выборам, как "руководителя республики", так и "парламента".

Позднее сегодня стало известно, что "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР". Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что тем временем в ОРДО боевики создали "оперативный штаб МГБ ДНР" для расследования смерти своего главаря Александра Захарченко и начали выбивать "признания" у задержанных.

Напомним, в СБУ рассказывали, что гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в "ДНР".

Подробнее о последствиях покушения на Захарченко читайте на сайте "Сегодня" в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".