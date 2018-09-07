Фейковые "выборы" в "ДНР": появилась жесткая реакция МИД Украины

Сегодня, 19:03

Киев призывает международных партнеров предоставить четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на РФ

В &quot;ДНР&quot; хотят провести &quot;выборы. Фото: архив
В "ДНР" хотят провести "выборы. Фото: архив

Проведение фейковых "выборов" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса станет подтверждением нежелания России выполнять минские соглашения. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"В связи с появлением в российских средствах массовой информации сообщений о намерении оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины провести так называемые "внеочередные выборы" главарей боевиков и их нелегитимных представительных органов, Министерство иностранных дел Украины отмечает, что такие действия Кремля грубо нарушают обязательства Российской Федерации как стороны Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае проведения фейковых "внеочередных выборов" их результаты будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

"Зато эти провокационные действия России сознательно подрывают Минские договоренности и будут способны свести на нет упорные международные усилия по урегулированию ситуации, возникшей в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации ею части суверенной территории нашего государства. Вся ответственность за постоянное блокирование и торпедирования процесса мирного урегулирования будет полагаться на Российскую Федерацию", - говорится в заявлении.

МИД Украины призывает международных партнеров предоставить четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем введения против нее дополнительных санкций, чтобы заставить ее вернуться к выполнению взятых на себя обязательств.

"Со своей стороны, Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации в Донбассе на основе Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что к кадровому перевороту в "ДНР" и назначением псевдовыборов может стоять помощник Путина Владислав Сурков.  

Одновременно, как рассказал сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, политической ситуацией на оккупированном Донбассе пытается воспользоваться Россия, намереваясь избежать ужесточения санкций из-за войны на востоке Украины.
выборы, Донбасс, МИД Украины, ОРДЛО

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Источник:

"Сегодня"

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