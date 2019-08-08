Германия скорбит по украинским морпехам и готова к переговорам в "нормандском" формате

Морских пехотинцев Украины поздравили с праздником / Фото: Facebook

Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных, погибших в результате обстрела под Павлополем, и подтвердило готовность к активизации "нормандского" переговорного процесса.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщает на своей странице в Twitter.

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Напомним, Евросоюз осудил действия пророссийских боевиков , которые нарушили перемирие на Донбассе, вследствие чего ВСУ понесли большие потери – убиты четверо бойцов 36-й бригады морской пехоты.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо морпехов 36-й бригады. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.

В свою очередь президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополем и пообещал, что ни одна атака не останется без ответа.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.

Позже стали известны имена погибших морпехов и их фото. Одному из них было всего 20 лет. Двое погибших из Черниговской области и по одному из Николаевской и Хмельницкой.

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