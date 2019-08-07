Гибель морпехов на Донбассе: названы их имена и появились фото

/ Фото: Минобороны Украины

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" назвал имена погибших вблизи Павлополя украинских военных, которых коварно атаковали боевики 6 августа. Об этом он написал в Facebook.

Так, вчера среди погибших оказались следующие военнослужащие:

Старший матрос Александр Шарко, 1988 года рождения, родом из Козелецкого района Черниговской области.

Матрос Владислав Рак, 1998 года рождения, родом из пгт Козелец Черниговской области.

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Солдат Сергей Шандра, 1995 года рождения, из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области.

Матрос Василий Курдов, 1999 года рождения, из села Анновка Братского района Николаевской области.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо морпехов 36-й бригады. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.

В свою очередь президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополем и пообещал, что ни одна атака не останется без ответа.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер "крайне разочарован" гибелью на Донбассе украинских морпехов.

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