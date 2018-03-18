Выборы президента РФ в Крыму: Норвегия не признает результаты голосования

Сегодня, 15:44

Страна будет поддерживать политику ЕС касательно аннексии Крыма

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Норвегия не признает результатов выборов президента РФ в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сообщении норвежского МИД в Twitter.

"Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС по непризнанию", – говорится в сообщении.

__11

Также сегодня аналогичное заявления сделала Франция. В французском МИД отметили, что четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Кроме того, спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что из-за проведения президентских выборов в оккупированном Крыму, их результаты не будут признаны миром, а значит и новый президент России будет нелегитимным

Напомним, несмотря на запросы российской стороны открыть участки на территории Украины и обеспечить беспрепятственный доступ граждан РФ, Киев принял неожиданное решение – россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, украинская сторона сослалась на агрессию со стороны РФ и на нежелание Москвы подчиниться законам Украины и требованиям соблюдать международное право и отказаться от проведения незаконных выборов в Крыму.
Россия, выборы, Норвегия, Крым

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: tcc.com.ua

Российские выборы в Крыму: Франция не признает итоги голосования

Сегодня, 15:21

Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, говорят в французском МИД

Политика

Митинг в центре Киева. Фото: "Сегодня"

"Рашка, оставь свои выборы себе": в Киеве прошла акция против России

Сегодня, 15:16

Появились фото, как активисты разбирают специально установленную металлическую конструкцию
Загрузка...

Россия

Фото: pixabay.com

"У страны мощный рывок вперед": московские бомжи проголосовали на выборах в РФ

Сегодня, 14:58

По словам бездомных избирателей, они "голосуют с надеждой на большое и светлое будущее"

Политика

Фото:novayagazeta

Авто с медалями за голосование застряло на Керченской переправе

Сегодня, 14:54

Голосующим продолжат выдавать удостоверения к знакам
Загрузка...