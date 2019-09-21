Украина не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ: нардеп назвал причину

Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на своей странице в Facebook.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", – написал Яременко.

Депутат подчеркнул, что сейчас внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".

Реклама

"Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", – написал Яременко.

Напомним, украинская делегация, которая устроила демарш на совещании ОБСЕ в Варшаве 17 сентября из-за высказываний пророссийских представителей о якобы "российском" Крыме, решила продолжить работу.

Кроме этого, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Россией Крыму .

Как мы писали ранее, с заявлением выступила на заседании Совета Безопасности постпред Великобритании при ООН Карен Пирс. Она заявила, чтожители Крыма с украинским гражданством находятся в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама