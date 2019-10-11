"Глубоко разочарованы": Москва закатила новую истерику по отводу войск на Донбассе

Украина все ждет, пока боевики угомонятся на передовой, а из Москвы продолжают звучать обвинения

Фото: facebook.com/MIDRussia

Москва снова обвиняет Киев в срыве разведения войск на Донбассе и призывает предпринять усилия по отводу войск в районе Петровского и Золотого. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

В МИД РФ "глубоко разочарованы срывом Украиной повторного разведения сил и средств в двух пилотных участках на линии соприкосновения" в районе н.п. Золотое и Петровское.

В Москве отмечают, что боевики якобы подавали сигналы о готовности начать разведение сил. Однако в российские дипломаты забыли упомянуть, как боевики атаковали ВСУ вблизи Золотого.

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"Надеемся, что украинская сторона в ближайшее время предпримет необходимые усилия для реализации своих обязательств в рамках Контактной группы и "нормандского формата", что позволит придать импульс процессу мирного урегулирования", – говорится в заявлении.

Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого начинается в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако, по данным штаба Объединенных сил, 6 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск вблизи Петровского и Золотого. Позже была назначена новая дата начала отвода войск – 9 октября 12:00, но процесс так и не начался из-за продолжающихся атак поддерживаемых Россией боевиков. Министр обороны Загороднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году, однако разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровской и Золотое не будут "разводиться".

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