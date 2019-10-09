Отвод войск снова сорван: боевики атаковали вблизи Золотого

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики не прекращают обстрелы и снова обстреляли район Золотого, где ожидается разведение войск. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, с начала текущих суток враг 11 раз открывал огонь по позициям украинской армии. При этом оккупанты трижды применяли артиллерию и минометы, сознательно нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения.

В районе н.п. Пески боевики ударили из минометов. После полуночи враг выпустил по нашим воинам 10 мин калибра 82 мм и применял крупнокалиберные пулеметы.

С 07:15 утра, в течение 40 минут, российско-оккупационные войска совершили 12 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и выпустили шесть мин 120-го калибра по позициям ВСУ в районе Новолуганского. Оккупанты вели обстрел со стороны Горловки и поселка Доломитное.

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После 10:25 разрывы трех вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали наши воины в районе н.п. Золотое.

Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения в районах н.п. Пищевик, Новогнатовка, Лебединское, Николаевка, Красногоровка, Золотое и Майорск.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия дежурными огневыми средствами. По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского прицельного огня среди наших героев нет", – сообщили в Минобороны.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 октября было сорвано разведения войск вблизи Петровского и Золотого из-за обстрелов со стороны боевиков. Позже была назначена новая дата начала отвода войск – 9 октября 12:00, но процесс так и не начался. Министр обороны Загорднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году. Подготовка к этому идет и отвод не отразится на безопасности местных жителей. Он также заявил, что разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

В то же время в МИД РФ цинично обвинили Киев в нежелании отводить войска. Однако стоит отметить, что Россия, выражая свое возмущение, забыла упомянуть, что, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого начинается в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако, по данным штаба Объединенных сил, 6 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября, комментируя ситуацию с разведением сил в Петровском и Золотом, отметил, что "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса", но считает их якобы "самостоятельными", намекнув, что Москва не может гарантировать выполнение договоренностей боевиками.

Также военные рассказывали, как разведут войска в районе Золотого. Подробнее смотрите в сюжете:

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