Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Гончарук о коронавирусе: Мы понимаем, что надо делать, в Украине достаточно инфекционистов

2 февраля, 23:14

По его словам, власть готова к любым сценариям

В Украине достаточно инфекционистов, которые знают что нужно делать в случае занесения и распространения в нашей стране нового коронавируса 2019-нCoV.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эксклюзивном интервью в эфире программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале Украина в воскресенье вечером.

"Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов – минимум по две оснащенные бригады в каждой области, – которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства", – сказал Гончарук.

По его словам, в стране не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания, в то же время власть готова к любым сценариям.

"У нас все службы работают в режиме максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, имеем их контакты. Информируем их о том, как они должны вести себя при обнаружении минимальных симптомов и кому нужно сообщить, чтобы сразу осмотрели при необходимости", – подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что украинская власть очень тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, с которой дважды в день контактирует относительно ситуации в мире.

По словам Гончарука, на утро понедельника, 3 февраля, он ожидает четкого плана мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса. По словам премьера Алексея Гончарука, безопасность украинцев по всему миру – задача номер один для правительства.

Кроме того, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) примет чрезвычайные меры для мгновенной реакции на угрозу китайского коронавируса, если он будет занесен в Украину. По словам секретаря СНБО, сейчас в Украине нет намеков на угрозу вспышки коронавируса.

Видео: телеканал "Украина"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео Китай пневмония коронавирус инфекционист Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тимошенко и Милованов поругались в эфире
Тимошенко и Милованов поругались в эфире "Свободы слова": что не поделили политики (видео)Политика
Продать собаку и оплатить коммуналку:
Продать собаку и оплатить коммуналку: "Слуга народа" дал совет пенсионеркеПолитика
Эрдоган приедет в Украину: названа дата и цель визита
Эрдоган приедет в Украину: названа дата и цель визитаПолитика
"Пусть мозги продаст": пенсионерка ответила депутату на предложение продать собакуПолитика
Народный депутат объяснил свои слова, что коммуналку можно оплатить, продав собаку
Народный депутат объяснил свои слова, что коммуналку можно оплатить, продав собакуПолитика
Зеленский внес в Раду два новых законопроекта
Зеленский внес в Раду два новых законопроектаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...