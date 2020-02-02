Гончарук о коронавирусе: Мы понимаем, что надо делать, в Украине достаточно инфекционистов

В Украине достаточно инфекционистов, которые знают что нужно делать в случае занесения и распространения в нашей стране нового коронавируса 2019-нCoV.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эксклюзивном интервью в эфире программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале Украина в воскресенье вечером.

"Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов – минимум по две оснащенные бригады в каждой области, – которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства", – сказал Гончарук.

По его словам, в стране не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания, в то же время власть готова к любым сценариям.

"У нас все службы работают в режиме максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, имеем их контакты. Информируем их о том, как они должны вести себя при обнаружении минимальных симптомов и кому нужно сообщить, чтобы сразу осмотрели при необходимости", – подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что украинская власть очень тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, с которой дважды в день контактирует относительно ситуации в мире.

По словам Гончарука, на утро понедельника, 3 февраля, он ожидает четкого плана мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса. По словам премьера Алексея Гончарука, безопасность украинцев по всему миру – задача номер один для правительства.

Кроме того, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) примет чрезвычайные меры для мгновенной реакции на угрозу китайского коронавируса, если он будет занесен в Украину. По словам секретаря СНБО, сейчас в Украине нет намеков на угрозу вспышки коронавируса.

Видео: телеканал "Украина"

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