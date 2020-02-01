Секретарь СНБО Данилов рассказал, кто оказался в зоне риска из-за возможности занесения коронавируса

Видео: телеканал "Украина"

В зоне риска в связи с коронавирусом оказались украинские пограничники, которые встречают самолеты с эвакуированными из Китая украинцами. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где эксперты и политики, приглашенные на программу 31 января, выясняли, действительно ли новый Трудовой кодекс Украины станет стимулом лучше работать, а также чем грозит коронавирус украинцам, и как от него уберечься.

По его словам, сейчас пограничникам передали специальные препараты для поддержания иммунитета.

"У нас есть сегодня зона риска в отношении пограничников, которые встречают на границе всех, кто въезжает в страну. К нам обратилась одна из фармацевтических компаний и предложила не лекарства, а препараты, которые поддерживают иммунную систему. Этот препарат был передан пограничникам для того, чтобы они немножко поддерживали себя. Это не есть лекарство", – заявил Данилов.

Кроме того, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) примет чрезвычайные меры для мгновенной реакции на угрозу китайского коронавируса, если он будет занесен в Украину.

По словам секретаря СНБО, сейчас в Украине нет намеков на угрозу вспышки коронавируса.

"Нам сейчас предпринимать такие меры, когда у нас нет даже намека на появление вируса внутри страны, я считаю пока что неуместно. Как только у нас появится ситуация, на которую мы должны реагировать – будет мгновенное реагирование", – заявил Данилов.

Он добавил, что в Китае сейчас заблокированы восемь городов, откуда не могут выехать ни местные жители, ни туристы или гости.

"Дело в том, что в Ухане находится лаборатория "P-4". Лаборатория с самым высоким уровнем защиты, в которой занимались изучением многих вещей. Поэтому китайцы сегодня понимают, возможно, больше чем кто-либо, поэтому и предпринимают эти меры. Они сегодня локализовали все города – их на сегодня 8. Из них выехать невозможно", – сказал секретарь СНБО.

Также, по словам Данилова, все прилетевшие в пятницу 257 пассажиров самолета из Китая находятся под контролем специалистов, в связи со вспышкой коронавируса.

Он отметил, что среди 257 пассажиров – 249 украинцев, а также граждане Беларуси, России и Сингапура.

"Я могу сообщить, что в пятницу у нас прилетел самолет с КНР по рейсу Саньи-Киев в 10:59. 257 человек было на борту. Из них было 6 граждан Белоруссии, один гражданин из Сингапура, один гражданин из РФ и 249 граждан Украины. Все они у нас на учете, мы понимаем все координаты каждого человека, который прибывает с зоны риска. Они все находятся у нас на контроле", – заявил Данилов.

Также Данилов сообщил, что в китайском Ухане, который является эпицентром вспышки коронавируса нового типа, находится 51 украинец. По его словам, они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками.

"Мы понимаем общее количество людей, которые сегодня находятся на территории КНР. Мы понимаем, сколько непосредственно людей есть в том городе, там у нас 51 человек. Они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками. Они никого никуда не пускают", – заявил Данилов.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса. По словам премьера Алексея Гончарука, безопасность украинцев по всему миру – задача номер один для правительства.

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