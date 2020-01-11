Гончарук о признании Ирана в нападении на украинский самолет: Боль трагедии не пройдет

Премьер рассказал о важных шагах Киева в расследовании трагедии

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Заявление руководства Ирана о том, что украинский пассажирский самолет под Тегераном был сбит, является важным шагом в процессе продолжающегося расследования.

Об этом глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, украинские эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины.

"Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией. Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные "черные ящики" и место хранения части фрагментов самолета.

Также была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800.

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Собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. Сегодня утром (11 января. – Ред .) электронная ДНК-формула была направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.

Мы работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины.

Боль трагедии не пройдет. Мы искренне сочувствуем близким. Украина сделает все для раскрытия всех деталей трагедии и окажет поддержку семьям погибших", – написал премьер.

Напомним, утром в субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

А президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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