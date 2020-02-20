Гончарук поблагодарил пилотов самолета, которым эвакуировали украинцев из Китая

«Пообщался по телефону с членами экипажа самолета, которым мы эвакуировали украинцев из Китая», - рассказал Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук пообщался по телефону с членами экипажа самолета, которым эвакуировали украинцев из Китая.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Поблагодарил их за работу и чрезвычайную преданность делу. Благодаря им 45 украинцев и 28 иностранцев включая детей от 2 лет возвращаются домой", – отметил Гончарук.

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Напомним, что ранее колонна автобусов приехала в санаторий в Новых Санжарах с разбитыми окнами под град камней.

Премьер-министр Алексей Гончарук экстренно вылетел в Новые Санжары, где местные жители выступили против прибытия эвакуированных из Китая людей, и заявил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

В Кабмине напомнили, что обсервация эвакуированных из Китая граждан продлится 14 дней. И пояснили, что будет, если у кого-то из них будет подозрение на коронавирус.

"Если у кого-то появится подозрение на коронавирус, срок нахождения всех остальных эвакуированных продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус", – говорится в сообщении.

В МВД рассказали, жителей из каких украинских областей эвакуировали из Уханя. Об этом во время брифинга сообщил спикер главы МВД Артем Шевченко.

"Мариуполь. Кстати, из Мариуполя эвакуирован молодой гражданин, 2012 года рождения. Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, Львовская, город Киев, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская Одесская, Донецкая... Фактически, вся наша страна", – перечислил он.

Напомним, что в Новых Санжарах, куда привезут эвакуированных из Китая украинцев, продолжаются протесты. Люди обратились к правоохранителям, которых стянули в поселок.

Видео: kolo.news

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