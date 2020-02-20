В Новые Санжары приехал Аваков: ситуация в поселке, онлайн-трансляция

Глава МВД заверил, что ни у кого из эвакуированных из Китая нет симптомов коронавируса

В поселок Новые Санжары Полтавской области, прибыл глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Напомним, ранее местные жители устроили массовые акции против размещения здесь эвакуированных из Китая.

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"Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары. Глава МВД заверил: эвакуированные украинцы здоровы, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", - написал руководитель ОГА.

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Глава МВД ходил по селу и общался с жителями, успокаивал их – мол, самостоятельно из Китая вернулись уже 7 тысяч человек, и никто не заразился коронавирусом COVID-19.

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Также Аваков рассказал о протестующих, которых задержали за сопротивление полицейским: "Сейчас устанавливаются их личности. Им выпишут административные протоколы. Я предполагаю, что они будут дома".

Напомним, что в Харькове встретили украинцев, которые были эвакуированы из Китая – на взлетную полосу к трапу лайнера прибыли врачи в специальных "скафандрах", а также автобусы, которые доставят людей в Новые Санжары. Всех прибывших проверяют медики, и после этого они занимают места в автобусах.

Также известно, что протестующие перекрыли трассу на въезде в поселок. А местные собрались возле самого центра и стояли там всю ночь. Кроме того, в поселок стягивают военную технику – утром на трассе видели два БТРа. По словам копов, при попытке полицейских разблокировать проезжую часть некоторые протестующие сопротивлялись и произошла потасовка.

В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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