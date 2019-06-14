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Третейский суд в Гааге и кризис в Оманском заливе: топ-темы дня

14 июня, 12:06

Украина судится с Россией за агрессию в Керченском проливе, а Иран обвинили в атаке на танкеры


Сегодня в Украине и мире состоится ряд событий, которые будут задавать тональность лент информ агентств и новостей в СМИ.

В Третейском суде в Гааге продолжатся слушания по делу Права прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе ( Украина против Российской Федерации ).

В Оманском заливе продолжается обострение ситуации. США обвинили Иран в нападении на нефтетанкеры и отправили в опасную зону свой эсминец, а Совбез ООН выступил за расследование инцидента с торпедной атакой. Чем ответит Тегеран и как изменятся цены на "черное золото"?

В Бишкеке начался саммит Шанхайской организации сотрудничества. Там за закрытыми дверями обсудят вопросы безопасности, противодействия терроризму и наркотрафику, а также развитие экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере. Кроме того, участники закрытой встречи обсудят положение дел в Афганистане и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ухудшение погоды на юге Украины. После интенсивных осадков в Херсонской области затоплены сотни жилых домов и хозяйственных сооружений, а также сельхозучастков. А тем временем синоптики предупреждают о повышении температуры воздуха до +33 и резвычайной пожароопасности .

Напомним, об итогах дня предыдущего, о том, как полиция готовится к выборам, абитуриенты сдают ВНО, и больше смотрите в сюжете:


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