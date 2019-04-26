Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским

Гройсман с Зеленским обсудили жизнь и будущее страны

Фото: Кабинет министров Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман провел неформальную встречу с победившим на выборах президента Владимиром Зеленским и обсудил с ним жизнь и будущее страны. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер".

"Мы с Владимиром Александровичем встречались, это была неформальная встреча. Мы говорили о жизни, о стране. Мы говорили о будущем страны – это самое главное",- сказал он.

Комментируя информацию в СМИ и намерениях Зеленского сменить 6 министров, премьер отметил, что президент может вносить представление на назначение только двух – министра обороны и министра иностранных дел.

На днях премьер-министр Владимир Гройсман также назвал условия сотрудничества с Зеленским. Глава правительства объяснил, от чего зависит работа Кабмина и Верховной Рады с новым президентом.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин намерен оставаться на должности в случае, если его взгляды будут совпадать с взглядами победившего на выборах президента шоумена Владимира Зеленского.

Как известно, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). Читайте также в материале "Сегодня", когда Зеленский вступит в должность президента.

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