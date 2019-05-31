Гройсману отказали в отставке: кто в выигрыше

Проигравших нет, считают эксперты

Фото: Кабинет министров Украины

В четверг 30 мая Верховная Рада Украины не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Даже фракции, пребывавшие все три года существования нынешнего правительства в оппозиции, не дали стопроцентного результата при голосовании. Почему - разбирался сайт "Сегодня".





"Отставка - так отставка"

В понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи, среди прочего, обвинил правительство в неэффективной работе и призвал уйти в отставку. По Конституции, президент не имеет полномочий инициировать отставку правительства, потому призыв стоило расценивать разве что в качестве частной инициативы политика, имеющего определенный рейтинг поддержки в обществе. Тем не менее, уже через несколько часов после инаугурации главы государства премьер на брифинге заявил о своем намерении подать в отставку.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", – сказал Владимир Гройсман.

Соответствующее заявление премьера, датированное 20 мая, через несколько дней было зарегистрировано в Верховной Раде – органе, единственно уполномоченном определять судьбу правительства. Каким будет решение парламента, было непонятно до самого последнего момента.

То, что наиболее ярые оппоненты власти – Оппоблок и "Батькивщина" – проголосуют за отставку, было объявлено их представителями почти сразу. Несколько неожиданным оказалось предварительное решение фракции "Народного фронта" поддержать заявление премьера. Правда, мотивы такого решения были прямо противоположными тем, что декларировали оппозиционные политсилы. Впрочем, даже голосование "Народного фронта" не давало гарантии, что прошение об отставке будет удовлетворено: как показала практика, в парламенте нынешнего созыва никакое голосование не могло быть результативным без поддержки хотя бы части Блока Петра Порошенко. А крупнейшая парламентская фракция до последнего колебалась, склоняясь все же больше к тому, чтобы голосовать "против".

Пикантности ситуации добавляло то, что все – и сам Гройсман, и парламентарии – прекрасно понимали, что, каким бы ни было решение Верховной Рады, оно принципиально совершенно ничего не поменяет. Как премьер, так и правительство в полном составе продолжат работу до формирования новой коалиции и утверждения нового правительства. Таким образом, голосование превращалось даже не в выражение вотума доверия/недоверия Кабмину. А скорее напоминало сигнальное голосование по субъективной оценке работы правительства.

"Зеленский сделал политтехнологический ход: парламент распускаем, правительство отправляем в отставку. Гройсман в ответ также сделал полиитехнологический ход: "отставка – так отставка", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань – При этом Гройсман ничем не рисковал, поскольку понимал, что даже в случае отставки правительство продолжит выполнять свои обязанности до формирования новой коалиции и утверждения состава нового Кабмина. А это реально только в парламенте уже следующего созыва", – отметил эксперт.

Отставки не будет

Уже к началу рассмотрения вопроса стало понятно, что выйдет премьер из парламента как триумфатор. Утром в четверг фракция БПП приняла решение не голосовать за отставку. Поменял свое предварительное решение и "Народный фронт".

"Сперва, когда обсуждался вопрос, фракция склонялась к тому, чтобы удовлетворить заявление премьер-министра, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук. – Мотивы следующие: поскольку президент потребовал отставки правительства, он, видимо, берет на себя полную ответственность за ситуацию в стране. Плюс отставка – добрая воля самого премьера. То есть нет причин, чтобы выступать против этой отставки".

По словам народного депутата, при этом во фракции ожидали, что президент подаст свои предложения по кандидатурам премьер-министра и министров по президентской квоте. Когда же этого не произошло, фракция посчитала, что "нет смысла" голосовать только за то, чтобы правительство работало, как и прежде, но с приставкой и. о.

Без голосов двух крупнейших фракций шансы на отставку были нулевые. Так и случилось. Выслушав порцию критики со стороны оппонентов (основные претензии – слабый рост экономики, сложная социально-экономическая ситуация, отказ правительства отчитываться перед парламентом) Владимир Гройсман увидел на табло цифры: "за" отставку – 97, "против" – 63, "воздержалось" – 50, не голосовали 87 народных депутатов. Премьеру отказали в отставке.

Любопытно, что ни одна фракция или группа не продемонстрировала в вопросе единодушия. Так, в БПП, вопреки решению фракции, 7 депутатов проголосовали за отставку, в Народном фронте – 2 депутата, в Радикальной партии – 1 против и 1 воздержавшийся. В Оппоблоке,"Самопомощи" были воздержавшиеся и те, кто не голосовал. В "Батькивщине" были депутаты, которые не голосовали, хотя и были зарегистрированы на заседании.

"Полагаю, самый главный фактор, который сработал против отставки, – это то, что парламент уже работает в режиме выборов, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Нынешней Верховной Раде вообще будет очень сложно проголосовать хотя бы что-то. Если вы видели, в четверг с самого утра Парубий с большим трудом набирал голоса на важнейшие законопроекты. Их приходилось ставить на голосование несколько раз, чтобы получить результат".

Как отметил эксперт, депутаты уже мыслят категориями выборов.

"Кто-то уже в полях и "забыл" о Верховной Раде, она им в нынешнем виде неинтересна. Кто-то не хочет ввязываться в политические разборки. А кто-то уже занимается тем, что ищет место в будущем. Потому что очень многие лишатся депутатского мандата после этих выборов", – сказал Владимир Фесенко.

Все остались при своих

В итоге, как отмечают эксперты, Владимир Гройсман, как минимум, не проиграл в ситуации с отставкой.

"Все остались "при своих". Гройсман будет говорить: я подал заявление, меня не отпустили. Зеленский – о том, какой плохой парламент, потому что он не может принять решение. Парламент – о том, что он выступает за стабильность и что он ее обеспечил", – отмечает Алексей Гарань.

В свою очередь, Владимир Фесенко полагает, что премьер даже выиграл в данной ситуации.

"Во-первых, премьер получил некую моральную сатисфакцию. Он показал, что не держится за кресло, что готов уйти. Во-вторых, он позиционировался, отстроился от конкурентов, зафиксировался в определенном политическом поле. Как ни парадоксально, в его пользу может сработать критика, звучавшая со стороны народных депутатов. Потому что ему на выборах нужно входить в конфликтное поле. Если ты не в конфликтом поле, избиратель за тебя не проголосует. Для выборов ему нужны идеологические противники, и эти противники проявились", – отметил Владимир Фесенко.

В выигрыше от неудавшейся отставки и Украина, отмечают эксперты.

"Для страны, думаю, все-таки лучше, если правительство будет без приставки "и. о.", – говорит Алексей Гарань. – Сейчас президентская команда полностью еще не сформирована. Парламент в "подвешенном" состоянии: в стране объявлены внеочередные выборы. То есть и без отставки правительства имеется определенная турбулентность. А отставка ее еще больше усугубила бы", – говорит эксперт.

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