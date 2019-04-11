Группа украинских интеллектуалов поддержала Порошенко перед вторым туром выборов

Инициативная группа "Первое декабря" встретилась с главой государства

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко встретился с инициативной группой украинских интеллектуалов и общественных деятелей "Первое декабря" и поблагодарил за поддержку перед вторым туром выборов.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства

Правозащитник, член-основатель Украинской Хельсинской группы Мирослав Маринович отметил, что в опубликованном вчера открытом письме группа заявила о поддержке Порошенко во втором туре выборов.

"Наш мандат не политический, наш мандат ценностный. Мы себе представляли, что мы никогда не будем участвовать в непосредственной политической борьбе. Но сегодня борьба идет не за какого-то кандидата, сегодня борьба идет за Украину. Сегодня есть большие угрозы для Украины и поэтому мы все пришли к выводу, что безопасность Украины и вообще само существование государства для нас тоже ценность. И поэтому наш ценностный мандат позволяет нам поступить именно так", – констатировал украинский правозащитник.

president.gov.ua

Говоря об успешности средств коммуникации, с помощью которых осуществлялось манипулирование сознанием людей, в том числе с участием России, Мирослав Маринович заметил: "Еще полгода назад мы все говорили о том, что это будет. Что Россия будет атаковать нас. Но никогда я лично не мог предположить, что эти атаки будут все же столь эффективными".

"Мы очень четко понимаем, что это месть вам за ваш государственно курс. Месть вам именно за те крупные сферы, которые вы обозначили в своей программе, а именно – армия, язык и вера. И именно по этим трем точкам как раз и целятся ваши и наши враги. И это очень опасно", – отметил правозащитник.

Еще одной угрозой Мирослав Маринович назвал победу популизма. В то же время он констатировал, что Украина оказалась уязвима потому, что наряду с развитием и победами во многих сферах есть и те реформы, которые "забуксовали".

В то же время правозащитник отметил, что участники группы верят в способность Порошенко набраться новой энергии для продвижения дальнейших качественных изменений в государстве и выразил надежду на реализацию задекларированных президентом новых подходов в коммуникационной и кадровой политике.

"Мы призываем избирателей дать вам второй шанс и мы будем вас поддерживать во всех ваших делах, где вы будете идти на трансформацию. Но также не обижайтесь, если мы будем критиковать вас, если этот импульс будет падать. Но это будет потом, а сейчас мы просим у Бога для вас силы, мужества и стойкости. Очень хотим, чтобы вы выстояли и мы дальше шли вперед", – резюмировал Маринович.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В нем конкуренцию действующему главе государства составит шоумен Владимир Зеленский, занявший первое место. Его поддержали 30,24% избирателей (5 714 034 голосов). У Порошенко – 15,95% (3 014 609 голосов).

Также напомним, что несколькими днями ранее Порошенко назвал свои ошибки и заявил, что после первого тура сделал выводы.

А в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко заявил, что на следующие пять лет он твердо усвоил свой урок .

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