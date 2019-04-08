Второй тур президентских выборов: для смены места голосования осталось семь дней

Переселенцам для получения открепительного талона достаточно лишь паспорта и заявления

Второй тур президентских выборов: для смены места голосования осталось семь дней 2019-04-08T15:08:02+03:00 Новости Переселенцам для получения открепительного талона достаточно лишь паспорта и заявления

До второго тура президентских выборов осталось две недели. А до времени, когда граждане могут изменить место голосования – семь дней. За эти дни необходимо обратиться в отдел реестра избирателей и получить открепительный талон.

В госреестре избирателей напоминают, что переселенцам для получения открепительного талона достаточно лишь паспорта и заявления. К другим избирателям, пришедшим за открепительным талоном, будут более требовательны.

Помимо паспорта необходимо будет предоставить подтверждающий документ: договор аренды, справка с места работы, учебы, командировочный лист, билеты.

Подать заявление с документами следует до 16 апреля включительно. В госреестре избирателей уверены, очередей не избежать, но обещают работать максимально быстро, чтобы каждый желающий проголосовать не по месту регистрации, получил право на волеизъявление.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении второго тура выборов президента Украины. По результатам первого тура выборов в результате голосования ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании.

"Таким образом, ни один кандидат на пост президента не избран президентом Украины и это является основанием для принятия Центризбиркомом решения о повторном голосовании", – заявила Слипачук.

После этого был подписан соответствующий протокол.

Как мы сообщали, на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Центризбирком получил оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов. ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Голосование во втором туре выборов состоится 21 апреля. Однако до этого между двумя кандидатами и в президенты должна пройти очная встреча в телеэфире 19 апреля. По состоянию на сегодня никто не может сказать точно, состоятся ли дебаты, особенно в свете последних событий с видеороликами и вызовами друг друга, а также эпопеей с медицинскими тестами на алкоголь и наркотики. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

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