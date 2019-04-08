Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Второй тур президентских выборов: для смены места голосования осталось семь дней

Сегодня, 15:08

Переселенцам для получения открепительного талона достаточно лишь паспорта и заявления

Второй тур президентских выборов: для смены места голосования осталось семь дней Новости Переселенцам для получения открепительного талона достаточно лишь паспорта и заявления

До второго тура президентских выборов осталось две недели. А до времени, когда граждане могут изменить место голосования – семь дней. За эти дни необходимо обратиться в отдел реестра избирателей и получить открепительный талон. 

В госреестре избирателей напоминают, что переселенцам для получения открепительного талона достаточно лишь паспорта и заявления. К другим избирателям, пришедшим за открепительным талоном, будут более требовательны.

Помимо паспорта необходимо будет предоставить подтверждающий документ: договор аренды, справка с места работы, учебы, командировочный лист, билеты.

Подать заявление с документами следует до 16 апреля включительно. В госреестре избирателей уверены, очередей не избежать, но обещают работать максимально быстро, чтобы каждый желающий проголосовать не по месту регистрации, получил право на волеизъявление.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении второго тура выборов президента Украины. По результатам первого тура выборов в результате голосования ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании.

"Таким образом, ни один кандидат на пост президента не избран президентом Украины и это является основанием для принятия Центризбиркомом решения о повторном голосовании", – заявила Слипачук.

После этого был подписан соответствующий протокол.

Как мы сообщали, на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Центризбирком получил оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов. ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.


Голосование во втором туре выборов состоится 21 апреля. Однако до этого между двумя кандидатами и в президенты должна пройти очная встреча в телеэфире 19 апреля. По состоянию на сегодня никто не может сказать точно, состоятся ли дебаты, особенно в свете последних событий с видеороликами и вызовами друг друга, а также эпопеей с медицинскими тестами на алкоголь и наркотики. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, ЦИК, Украина

Вы сейчас просматриваете новость " Второй тур президентских выборов: для смены места голосования осталось семь дней". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский поблагодарил МВД и Авакова за обеспечение честных выборов в первом туре

Сегодня, 14:34

МВД работало не на отдельного кандидата, а работало на страну, защищало интересы Украины, заявил Зеленский

Где и когда пройдут дебаты Порошенко и Зеленского: возможные варианты

Сегодня, 13:53

Второй тур голосования уже близко, вот только кандидаты никак не определятся с местом встречи на дискуссию

Бурбак: Популизм – это инструмент гибридной войны против Украины

Сегодня, 12:47

"Народный фронт" требует от кандидатов в президенты и политических сил ответственности

Представители наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии оценили первый тур выборов

Вчера, 23:09

Бильдт подчеркнул, что выборы проходят честно и это является позитивным сигналом для мирового сообщества

Новичок "Зенита" сравнил уровень чемпионатов России и Украины

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Сильный ветер сдул одесситку с ребенком в море с пирса в Аркадии

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Чего ждать от отношений с азиатками? 3 типа таиландок

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

10 привычных вещей, у которых есть срок годности, а мы не знали

Джастин Сан намекнул на совместные планы с проектом Эфириум

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

Вчера, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

Вчера, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

Вчера, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Потап высказался о Насте Каменских: «Я наигрался в эти игры»

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком