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"Хотят ли русские войны": украинский дипломат "потроллил" Москву на Совбезе ООН – видео

19 февраля, 10:45

Кислица напомнил, что в России на официальном уровне вновь начинают чествовать диктатора Сталина

Представитель Украины в ООН. Фото: ukraineun.org/press-center

Представитель Украины в ООН. Фото: ukraineun.org/press-center

Совет безопасности ООН провел заседание, посвященное пятой годовщине подписания Минских соглашений, которые должны были стать основой для урегулирования конфликта на Донбассе. В ходе дискуссии постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, говоря о российской агрессии, вспомнил строки из стихотворения известного советского поэта Евгения Евтушенко.

Так, Сергей Кислица процитировал для российского постпреда Василия Небензи строки из стихотворения Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны?".

При этом он отметил, что в России на официальном уровне вновь начинают чествовать диктатора Сталина, который в 30-е годы прошлого столетия утроил геноцид украинского народа.

"Когда растут как грибы памятники этому диктатору и убийце, автору геноцида украинского народа 30-х годов (Сталину – ред.), я хочу закончить свое выступление вопросом к российскому представителю: "Так хотят ли русские войны?", – спросил украинский дипломат.

Ранее в Украине жестко ответили на предложение России провести Совбез ООН по Донбассу.

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Напомним, США в день пятой годовщины подписания мирного документа по Донбассу призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Как известно, Россия цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков.

Также новости "Сегодня" писали о планах Киева изменить соглашения по Донбассу.

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ООН Совбез ООН Сергей Кислица

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