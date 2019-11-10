Игорь Мазур о задержании в Польше: Интерпол "сдался" под давлением России

Игорь Мазур / Фото: Facebook

Задержанный в Польше украинский ветеран Игорь Мазур, который был освобожден на поруки Генерального консула Украины, заявил, что, по его мнению, Интерпол "сдался" под давлением России и включил в свою базу розыска фигурантов уголовного дела, открытого в РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Люблине, сообщает "Укринформ".

"Я не думаю, что кто-то меня сдал. Скорее всего, последние несколько месяцев Россия начала активно работать на международном уровне, и, к сожалению, как Дания сдалась и позволила строить "Северный поток-2", так же где-то Интерпол сдался и решил включить нас в этот "черный список", – подчеркнул он.

Кроме того, Мазур добавил, что в Интерполе "согласились с тем, что российский суд, который может меня судить или кого-то из ребят, может справедливо судить".

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"Интерпол, который ранее не ставил в черный список тех, кто на Кавказе освещал те преступления, которые совершала российская армия в 90-х годах, в Грузии и Чечне, сейчас включил нас в розыск. Я не исключаю, что, кроме меня, и другие могут быть в списке", – заявил украинец.

В то же время, Мазур заявил, что украинские пограничники не предупреждали его о присутствии в базе Интерпола и добавил, что был в Польше в прошлом и позапрошлом году.

Отдельно украинец подчеркнул, что не принимал участия в боевых действиях на территории Чечни, в чем его обвиняет Россия.

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"Я не принимал участия в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали как журналисты, был пресс-центр "Свободный Кавказ". Оно немножко смешно, если бы не было так грешно. По тому делу, что и я, проходит Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, Дмитрий Ярош и еще где-то пятеро парней. По нему же проходил и Николай Карпюк, и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для российского "правосудия", – отметил Мазур.

Также он рассказал, что "по этому делу некоторое время проходил господин Юрий Шухевич, который слеп, но поскольку он принадлежит к руководству УНА-УНСО, то он также проходит по этому делу".

"Ярослава Лагнюка, нашего председателя исполкома, которому в то время было три с половиной года, тоже включили по этому делу, что он также замучил 10 россиян, участвовал в боевых действиях. Они даже не посмотрели, что он 1991 года рождения", – добавил украинец.

Как сообщали новости "Сегодня", основанием для задержания Игоря Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске украинца с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, в чем Россия обвиняет Мазура.

В свою очередь вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России. Малгожата Гошевская считает, что украинец стал жертвой действий северного соседа Украины.

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