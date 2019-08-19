Избрание Зеленского помогло Украине: Нетаньяху объяснил как

Премьер Израиля считает, что победа Зеленского на президентских выборах благотворно отразилась на стране

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба израильского правительства

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины развитие страны ускорилось.

Об этом на совместном брифинге с украинским лидером заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который находится с официальным визитом в Киеве.

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"Я увидел, что с момента вашего избрания страна начала развиваться практически вдвое быстрее. И я считаю это не просто совпадением, а отражением того, как ваше видение мирной и процветающей Украины вдохновило людей … Я был здесь 20 лет назад и сейчас наблюдаю произошедшие изменения, а также ваше желание их ускорить", – заявил он.

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Напомним, израильская делегация прибыла в Киев 18 августа. Биньямин Нетаньяху стал первым за 20 лет премьер-министром Израиля, который посетил Украину.

Визит Нетаньяху начался с возложения цветов под памятниками Неизвестному Солдату и памяти жертв Голодомора в Парке Вечной Славы. Позже Нетаньяху также устроили торжественный прием в Мариинском дворце: его встречал Зеленский и почетный караул. Также сыграли гимны обоих государств.

Визит высокопоставленной израильской делегации не обошелся без конфуза. Сперва супруга премьера Сара Нетаньяху поскандалила с пилотом самолета израильских авиалиний, на котором они летели в Киев, а уже по прилете она бросила на пол хлеб с солью, которыми их встречали в аэропорту "Борисполь".

Визит израильского премьера в Украину является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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