Javelin’ы для Украины, отставка генпрокурора Луценко и страх Путина: главные высказывания недели

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Эксперт напомнил о стратегических партнерах Украины, а президент Зеленский пообещал не оставить без ответа атаки сепаратистов на бойцов ВСУ – читайте ТОП-5 цитат уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Мы не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных

Президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополемв Донецкой области и призвал лидеров стран-участниц "нормандского" формата как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Facebook.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", – написал Зеленский.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной. Слава Украине!" – добавил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, что сегодня на Донбассе погибли в результате обстрела боевиками бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта.

Юрий Луценко: Я подам в отставку, как только соберется новый парламент

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, когда подаст в отставку отставку с должности – когда Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.

"Как только новый парламент соберется ... я подам заявление об отставке", – сказал он в эфире "Радио НВ" во вторник вечером.

По словам Луценко, он говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной Рады.

"Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию", – отметил Луценко.

Он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генпрокурора, "которому я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее".

Луценко добавил: "Сделаю это потому, что считаю себя плохим генпрокурором... я пойду в отставку как генпрокурор, который вернул украденных средств и активов на 4 млрд долларов".

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Отвечая на вопрос о том, пойдет ли он в политику, генпрокурор сыронизировал, что "никогда и не отходил". "Буду ли заниматься партийной деятельностью – еще не решил", – сказал он.

На вопрос о том, допускает ли он уголовные дела в отношении него, Луценко сказал, что в НАБУ "до 15 дел", в которых он фигурирует. При этом генпрокурор выразил уверенность в том, что не совершал никаких правонарушений и в делах, в которых он фигурирует или будет фигурировать, не будет признаков преступления.

Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года эту должность занимает Луценко.

11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления (№10380) о даче согласия парламента на увольнение президентом Луценко с должности генпрокурора. Документ определен президентом как неотложный.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Евгений Магда: Украине стратегически необходимо наладить сотрудничество со старыми партнерами

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой главы государств обсудили Соглашение о свободной торговле, показала, что международное сотрудничество между нашей страной и черноморской соседкой будет в дальнейшем активно развиваться. Директор Института мировой политики Евгений Магда объяснил, почему Украина должна наладить стратегическое сотрудничество с Турцией.

"Существует перспектива развития международной торговли между Турцией и Украиной. Но эта тема звучит в выступлениях уже третьего подряд президента Украины. Очевидно, что есть определенные противоречия, в том числе создание ЗСТ не полностью соответствует национальным интересам Украины", – сказал Магда в комментарии изданию "Эхо UA".

"Очень правильный шаг": дипломат объяснил важность визита Зеленского в Турцию.

По его мнению, Украина стратегически необходимо наладить сотрудничество со старыми партнерами.

"Украина еще со времен президентства Кучмы имеет более 20 стран, которые считает стратегическими партнерами, поэтому важно наполнить это понятие предметным содержанием. Турция – среди тех, с кем нужно выстраивать общие интересы и видение", – добавил политолог.

Магда убежден, что Украина не испытывает особого дискомфорта в связи с прекращением сотрудничества с Россией.

"В условиях гибридной войны, развязанной Россией, уменьшение товарооборота и сокращение контактов альтернативы, по моему мнению, не имеют", – сказал он.

По мнению эксперта, Украина не нужно сотрудничество с Россией.

"Не нуждается (в сотрудничестве. – Ред.), но разорвать сиюминутно контакты, которые устанавливались десятилетиями, сложно. Дискомфорт от прекращения экономического сотрудничества нельзя сравнить с трагедиями погибших, раненых, пленных, переселенцев", – резюмировал Магда.

Новости "Сегодня" сообщали, что Эрдоган хочет, чтобы переговоры по ЗСТ Украины и Турции вышли на финишную прямую. При этом в рамках свободной торговли товарооборот Киева с Анкарой может вырасти до 10 млрд долларов.

Илья Пономарев: Путин боится Лукашенко, ведь тот может его победить

Путин боится Лукашенко, ведь тот может его победить,– рассказал в интервью сайту "Сегодня" экс-депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Илья Пономарев, который недавно получил украинское гражданство.

Илья Пономарев. Фото: УНИАН

"Путин боится Лукашенко. Если Александр Григорьевич получит право избираться, он Путина сделает. Граждане России легко могут предпочесть Лукашенко, а не Путина", – рассказал Пономарев, комментируя вопрос объединения РФ с Беларусью, как наиболее соответствующий задачам президента России Владимира Путина остаться на своем посту на следующий срок.

Кроме прочего, в интервью были затронуты темы, почему президент Владимир Зеленский может удерживать свой рейтинг именно в нынешнем "политическом меню" Украины и какая дилемма связана с рынком земли.

Уильям Тейлор: Мы готовы продать Украине ракетные комплексы Javelin

Новые Javelin для Украины – американский дипломат сообщил важную новость: правительства Украины и США согласовывают условия покупки противотанковых ракетных комплексов. Об этом временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил журналистам в Киеве, комментируя свое предыдущее заявление по поводу запроса Украины к США о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий", – отметил он.

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

27 июля 2019 года спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что правительственные оборонные ведомства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения. Он заверил, что нет никаких препятствий для поставок Украине летального оборонительного вооружения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

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