Кресло уволенного Оржеля временно займет его заместитель

Шубин работал первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины с ноября 2019 года

Правительство назначило Виталия Шубина и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды вместо уволенного Верховной Радой Алексея Оржеля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства в Facebook.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 10 марта.

"Временно исполнять обязанности министра энергетики, и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич", – говорится в сообщении.

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Отметим, что Виталий Шубин работал первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины с ноября 2019 года.

Также Кабмином был назначен временный руководитель Минобразования.

Кроме того, Кабмин определился с временным руководителем Минэкономики.

Как известно, с 5 марта в Украине работает новый состав Кабинета министров, назначенный на внеочередном заседании парламента 4 марта. До выходных оставались вакантными 4 должности руководителей министерств: экономики, энергетики, образования и культуры.

В среду, 4 марта, Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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