Кабмин уплотнят: какие министерства собирается объединить новое правительство

Фото: kmu.gov.ua

В команде президента Владимира Зеленского хотят реформировать исполнительную власть путем объединения некоторых министерств, сделав, таким образом, новое правительство "максимально прагматичным".

По словам замглавы Офиса президента Алексея Гончарука, у гаранта работают над сокращением числа министерств. Первым под нож может пойти одно из самых "юных" — Мининформполитики. Секретарь СНБО Александр Данилюк предлагает объединить Министерство экономического развития и торговли с Министерством финансов. Последнее, напомним, не меняло своего названия с момента обретения независимости Украиной (подробнее см. инфографику). Он также выступает за объединение двух других министерств — Минздрава и Минсоцполитики.

"В конце концов здравоохранение — это тоже определенная социальная функция", — объяснил он.

/ Фото: Сегодня

Глава совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский напоминает, что реорганизация не всегда приносит позитив с точки зрения эффективности:

"Перед объединением органов нужно понять, есть ли дублирующие функции. Поэтому сначала нужно провести аудит, чтобы выяснить — есть ли смысл создавать новый орган, ликвидировать или объединять уже существующие. Наконец, есть смысл закончить уже начатую реформу, например создание директоратов в министерствах. Поэтому должна быть преемственность".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какие сформировались главные задачи для нового Кабмина: отмена моратория на продажу земли, пенсионная реформа и новые налоги. Придется рассмотреть "вторую пенсию" и "компенсаторы" для госбюджета.

В то же время нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение министерствам подготовить "шпаргалки" для новых чиновников. По его словам, еще действующее правительство решило заложить новую традицию – не хлопать дверью, а думать о том, как обеспечить непрерывность тех изменений, которые уже были начаты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама