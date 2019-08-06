Мораторий. Запрет на продажу сельхоз земель действует с 2001 года, но МВФ просит его отменить / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Главные задачи для нового Кабмина: отмена моратория на землю, пенсионная реформа и новые налоги Илья Требор https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F.jpg 2019-08-06T07:00:00+03:00 Политика Предлагают «вторую пенсию» и «компенсаторы» для госбюджета

5 августа нынешний глава Кабмина Владимир Гройсман пообещал не "хлопать дверью" после ухода и поручил министерствам оставить для преемников "книги перехода". В них будет описано текущее положение дел в конкретной сфере, что сделано и что нужно будет сделать. Первыми такой документ подготовили в Министерстве здравоохранения. И хотя украинское правительство обновится только после того, как соберется новая Верховная Рада, но уже сейчас известны ключевые задачи для Кабинета министров. "Сегодня" разобрались, на что чиновникам придется обратить свое внимание в первую очередь.

Земля

Новые чиновники столкнутся с вопросом рынка сельскохозяйственных земель. Мораторий на их продажу существует с 2001-го, а в последний раз ВР продлила его до февраля 2020-го. Начало изменениям может положить новый парламент, отменив мораторий, а Кабмину придется разработать дорожную карту реформы. По словам замглавы Офиса президента Алексея Гончарука, если не запустить рынок земли в этом году, потом сделать это будет сложно. Он отметил: уже сейчас идут консультации с Всемирным банком, чтобы понять, какой может быть модель рынка земли. Гончарук объясняет, что самая либеральная модель может ускорить рост ВВП на 3% в год, а самая консервативная — на 0,5%. Правда, лидер партии "Слуга народа" и, возможно, будущий спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что это важный, но не первоочередной вопрос.

Пенсии и МВФ

Другой вопрос — доработка пенсионной реформы. Пенсии так и не дополнили вторым (накопительным) уровнем. По словам будущего нардепа от "СН" Галины Третьяковой, сейчас рассматривается вариант "второй пенсии". По нему с каждой зарплаты украинцы будут перечислять определенную сумму на свой лицевой счет. Но воспользоваться этими деньгами они смогут только после достижения определенного возраста.

Еще одна задача — договориться о новой программе с МВФ. Напомним, что, кроме президента и главы НБУ, меморандум с фондом подписывают и премьер-министр, и глава Минфина. В 2018-м начала действовать новая программа сотрудничества, рассчитанная на 14 месяцев. По ней Украина должна была получить почти 4 млрд долларов, но после первого транша в $1,4 млрд ее поставили на паузу. В самом Фонде на прошлой неделе заявили, что готовы к переговорам с новым украинским правительством. Однако поставили условие: это произойдет только после того, как новый Кабмин определится с приоритетами своей политики.

Налог и контрабанда

Правительство может столкнуться и с необходимостью провести налоговую реформу. В частности заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Суть последнего в том, что доход, который получает предприятие, не облагается налогом, пока он тратится, например, на развитие производства или улучшение условий. Правда, по словам Гончарука, сначала нужно принять новый закон и согласовать этот вопрос с МВФ. Кроме того, у президента боятся, что такой налог приведет к дыре в бюджете, а значит, нужно искать "компенсаторы".

Пятая проблема — контрабанда. Президент Зеленский даже издал в прошлом месяце указ о борьбе с контрабандой. По нему можно предавать огласке данные о таможенной стоимости товаров, которые перевозят через границу. Как отмечает новый глава таможенной службы Максим Нефедов, с проблемой контрабанды нужно будет бороться электронизацией и обновлением кадров.

"Экономические реформы неизменно связаны с потерей рейтинга"

Экономист Олег Пендзин предупреждает — экономические реформы всегда бьют по рейтингу правительства, которое их проводит.

"Любые стратегические экономические реформы связаны с рынком земли, запуск которого очень непопулярен у определенной массы населения. Они связаны с налоговой реформой и в первую очередь жестким контролем за уплатой налогов. А их же платить никто не любит, — объясняет эксперт. — Или, предположим, налог на выведенный капитал. Звучит хорошо, но в первый год его введения госбюджет недосчитается десятка миллиардов гривен. А значит, будут те, кто не получит денег из государственного бюджета, и вопрос, за счет урезания каких программ эти средства будут сбалансированы. Поэтому когда мы начинаем говорить о будущем правительстве, первый вопрос, который меня интересует: насколько серьезно оно собирается подойти к экономическим реформам?".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Андрей Герус заявлял, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

В то же время сейчас никто не может точно назвать дату начала работы нового созыва парламента. Так, глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что Рада не заработает до 1 сентября в связи с многочисленными судебными исками о результатах выборов в отдельных округах.

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