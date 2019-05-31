Кабмин в Раде, Гройсман с журналистами и Помпео в Берлине: топ-темы дня

Правительство ответит на вопросы нардепов, а госсекретарь США и канцлер Германии поговорят об Украине

Сайт "Сегодня" обратил внимание на топ-темы новостей, которые будут задавать информационный фон в течение дня

Проходит пленарное заседание Верховной Рады. В повестке дня – Час вопросов к правительству, оглашение депутатских запросов и первое чтение законопроекта о сельхозкооперации.

Запланирован брифинг премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Продолжается совместный визит в Украину министра иностранных дел Республики Польша Яцека Чапутовича и министра иностранных дел Королевства Швеции Маргот Вальстрем.

В Печерском райсуде Киева состоится заседание по делу Александра Онищенко , обвиняемого в организации газовой схемы на 3 млрд грн.

Берлин посетит госсекретарь США Майк Помпео. Запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Ашхабаде.

Напомним об итогах дня предыдущего, 30 мая – правительство не пустили в отставку, гривня продолжает дешеветь . Больше смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин в Раде, Гройсман с журналистами и Помпео в Берлине: топ-темы дня". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"