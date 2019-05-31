Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости политики

Кабмин в Раде, Гройсман с журналистами и Помпео в Берлине: топ-темы дня

31 мая, 12:19

Правительство ответит на вопросы нардепов, а госсекретарь США и канцлер Германии поговорят об Украине


Сайт "Сегодня" обратил внимание на топ-темы новостей, которые будут задавать информационный фон в течение дня

Проходит пленарное заседание Верховной Рады. В повестке дня – Час вопросов к правительству, оглашение депутатских запросов и первое чтение законопроекта о сельхозкооперации.

Запланирован брифинг премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Продолжается совместный визит в Украину министра иностранных дел Республики Польша Яцека Чапутовича и министра иностранных дел Королевства Швеции Маргот Вальстрем.

В Печерском райсуде Киева состоится заседание по делу Александра Онищенко , обвиняемого в организации газовой схемы на 3 млрд грн.

Берлин посетит госсекретарь США Майк Помпео. Запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Ашхабаде.

Напомним об итогах дня предыдущего, 30 мая – правительство не пустили в отставку, гривня продолжает дешеветь . Больше смотрите в сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег СНГ, Меркель, онищенко, Гройсман, Помпео

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин в Раде, Гройсман с журналистами и Помпео в Берлине: топ-темы дня". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отставка Гройсмана не принята парламентом: все подробности онлайн

Вчера, 17:40

В Верховной Раде на заседании рассмотрели вопрос отставки премьера, мнения депутатов и фракций разделились

Помпео собрался в турне по Европе: Украина и "Северный поток – 2" – в списке тем переговоров

29 мая, 18:49

Госсекретарь США посетит Германию, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию

Лавров назвал требование России к Зеленскому

Донбасс — только начало: озвучен прогноз для Украины

Савченко «скрутили» в центре Киева: «Пришла в советской форме»

"Зачем столько фотошопа": Каменских возмутила сеть свадебным фото

Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех

Как определить, натуральный мед или нет?

Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского

Вознесение Господне: когда и как отмечать, история, традиции

Магнитные бури в июне 2019: когда на Землю обрушатся метеоудары?

Замена маме: как выглядит 14-летняя дочь Моники Беллуччи

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Троица 2019: когда отмечается и сколько будем отдыхать

Журналисты показали дом за 5 млн экс-главного охранника Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь