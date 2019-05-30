Правительство не пустили в отставку, гривня продолжает дешеветь: итоги дня

Главные события 30 мая в Украине и мире

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Общество

19 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Погибли четыре члена экипажа при катастрофе вертолета армейской авиации Ми-8 около с. Сестрятин Радивиловского района (Ровенская обл.).

Только 97 народных депутатов из 297 присутствующих в зале поддержали отставку премьер-министра Владимира Гройсмана в Верховной Раде. Против увольнения проголосовали 63 депутата, еще 50 – воздержались и 87 – вообще не голосовали.

25 грузовых автомобилей проследовали через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста и Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды и медицинское оборудование общей массой 482 тонны.

Примерно 15% от стоимости билета составляет доплата за кондиционер в железнодорожном вагоне. В Укрзализныце говорят, что если кондиционер не будет работать, то эти деньги вернут, правда, только после официальной жалобы.

С 1 июня начинает действовать запрет на специализированный промысел креветки. Он будет действовать до 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами. Кроме того, установлен запрет на любительский и спортивный вылов креветок с 1 июня до 31 августа, мидий – с 1 июня до 30 августа.

Зафиксировано 4092 случая незаконного завладения автомобилями в течение 2018 года на территории Украины, сообщили в Национальной полиции. 25% машин похищены в Киеве, 10% – в Одесской области, и около 9% – в Днепропетровской области. В течение первых трех месяцев 2019 года в целом по Украине уже похитили 766 машин, вернуть владельцам удалось лишь 250 машин.

С 3 июня возобновляет рейсы Киев – Ужгород – Киев авиакомпания "Мотор Сич". Рейсы будут осуществляться на самолете "Як-40" без промежуточной посадки во Львове.

Экономика

Ослабил на 19 копеек до 26,87 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 31 мая по сравнению с предыдущим банковским днем, 30 мая.

Получила эксклюзивное право собирать вознаграждения (роялти) за звучание звукозаписей песен в заведениях индустрии гостеприимства – ресторанах, отелях, кафе Украинская лига авторских и смежных прав, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Общественный союз "Украинский музыкальный альянс" аккредитован на сбор вознаграждения за использование звукозаписей телерадиоорганизациями, провайдерами программной услуги, онлайн-вещателями и другими лицами, которые занимаются публичным вещанием. Собранные этими организациями коллективного управления средства в дальнейшем будут распределяться между исполнителями, производителями фонограмм и видеограмм.

Намерена продолжить финансирование инвестиционных проектов в морских портах "Одесса", "Николаев" и "Черноморск" Администрация морских портов Украины. По словам и.о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса, "увеличение до 90% нормы по отчислению дивидендов влечет за собой снижение возможностей для инвестирования. Мы занимаемся пересмотром инвестиционной программы, чтобы определить те проекты, которые мы должны продолжить".

Заявил о необходимости открыть рынок земли в Украине для обеспечения стабильного развития всех отраслей руководитель программ по инфраструктуре и стабильному развитию Всемирного банка Бахер Эль-Хифнави. "В Украине – 33 млн га сельхозземель. Это второе место в Европе. И треть этой территории – очень хорошие плодородные земли. Но продуктивность с/х в Украине составляет 1/3 уровня Польши, 1/6 уровня Германии. Украине необходимо открывать рынок земли."

Укрзализныця согласовала 20% скидку на грузовые тарифы следованием в морские порты "Мариуполь" и "Бердянск", сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Вырос на 45,5 млн долларов объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) за январь-март – до 32,918 млрд долл. Как сообщила Государственная служба статистики, за этот период поступило 587,6 млн долл. новых инвестиций, но при этом выбыло 496,5 млн долл., а отрицательная переоценка составила 45,6 млн долл.

Верховный суд подтвердил законность решения НБУ о выведении с рынка неплатежеспособного "Омега Банка". Суд отклонил кассационную жалобу прежнего владельца банка Николая Лагуна и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций в пользу Нацбанка.

На 6,3 млрд долларов Украине в мае-декабре предстоит погашение долговых платежей в валюте, включая 3,5 млрд долларов по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долларов по валютным облигациям внутреннего госзайма. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Вырос на 0,9 млрд грн до 42,3 млрд грн объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по итогам еженедельного аукциона. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 35,9 млрд грн, или в 6,7 раза.

Мир

Малайзия вернет около 3 тыс. тонн не поддающихся переработке пластиковых отходов в такие страны, как США, Великобритания, Канада и Австралия, заявила министр по делам окружающей среды. Она сказала, что 60 контейнеров, наполненных отходами, были ввезены контрабандой для переработки на незаконных предприятиях в Малайзии и будут отправлены обратно в страны, из которых они прибыли.

Упала на 11% выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в январе-марте после повышения два предыдущих квартала подряд и составила 39,1 млрд долларов, сообщается в исследовании аналитической компании Coalition.

Рухнул на 44,5% выпуск автомобилей в Великобритании в апреле относительно того же месяца прошлого года, поскольку компании приостанавливали производство из-за первоначально запланированного на 28 марта окончания выхода страны из Европейского союза (Brexit). В прошлом месяце в стране было выпущено 70971 авто против 127970 годом ранее. Падение стало рекордным со времен финансового кризиса 10 лет назад.

27 июня выпустит четыре новых рассказа Джоан Роулинг из серии о вселенной "Гарри Поттера". Рассказы будут обнародованы в электронном формате на сайте pottermore.com.

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