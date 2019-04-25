Канада осудила "паспортное" решение Кремля
Канада осуждает поддерживаемое Россией насилие на востоке Украины и дестабилизационное предложение
Решение Кремля упростить процедуру получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донбасса дестабилизирует ситуацию в регионе.
Об этом сообщает Укринформ.
"Канада осуждает поддерживаемое Россией насилие на востоке Украины и дестабилизационное предложение распространить действие российского гражданства жителям Донбасса", – говорится в сообщении.
В дипломатическом ведомстве подтвердили, что поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.
В свою очередь, Украина призывает Евросоюз оперативно и решительно отреагировать на решение российского президента Владимира Путина упростить процедуру выдачи гражданства РФ жителям временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.
Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Канада осудила "паспортное" решение Кремля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД РФ пообещало быстро "превратить" в россиян жителей оккупированного Донбасса
МВД России объяснило порядок упрощенной выдачи гражданства РФ жителям оккупированного Донбасса
Совбез ООН соберется на заседание из-за "паспортного указа" Путина
По киевскому времени, заседание начнется в 22:00
Посольство США осуждает выдачу российских паспортов жителям Донбасса
В посольстве также отметили, что и Крым, и Донецк с Луганском являются суверенными территориями Украины
Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей
По словам дипломата, Донбасс – это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы