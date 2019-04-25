Канада осудила "паспортное" решение Кремля

Канада осуждает поддерживаемое Россией насилие на востоке Украины и дестабилизационное предложение

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Решение Кремля упростить процедуру получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донбасса дестабилизирует ситуацию в регионе.

Об этом сообщает Укринформ.

"Канада осуждает поддерживаемое Россией насилие на востоке Украины и дестабилизационное предложение распространить действие российского гражданства жителям Донбасса", – говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве подтвердили, что поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

В свою очередь, Украина призывает Евросоюз оперативно и решительно отреагировать на решение российского президента Владимира Путина упростить процедуру выдачи гражданства РФ жителям временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.

Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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