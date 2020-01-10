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Канада угрожает санкциями Ирану: Трюдо назвал условия

10 января, 16:51

Ограничения будут введены в случае препятствия расследованию катастрофы с украинским лайнером

Канада введет новые санкции против Ирана, если Тегеран будет препятствовать расследованию катастрофы украинского авиалайнера. Об этом накануне заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, Канада потребует допуска своих специалистов. Если им откажут, власти готовы обсудить ограничения вместе с международными партнерами. О каких именно санкциях говорится, канадский премьер не уточнил. Об ограничениях также говорил президент США Дональд Трамп. Он заявлял, что США введут экономические санкции, чтобы сдержать Иран от новых атак на американские военные базы.

Напомним, ранее Трюдо заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета. "Данные указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", – сказал Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", включая канадскую разведку.

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А еще влиятельное американское издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне сообщает, что самолет МАУ был случайно сбит иранской зенитной ракетой.

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Военный эксперт считает маловероятным, что Boeing-737 был сбит Ираном
Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Там временем, в Верховной Раде Украины призвали Иран признать "фатальную ошибку", если подтвердится информация о том, что украинский самолет сбили иранской ракетой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран Канада США санкции Тегеран Дональд Трамп Джастин Трюдо

Источник: Сегодня

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