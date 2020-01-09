В Раде Иран призвали признать "фатальную ошибку"

«Заявления президента Трампа по сути катастрофы украинского самолета - не более, чем его личные предположения», - заявил украинский дипломат

Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

В Верховной раде Украины призвали Иран признать "фатальную ошибку", если подтвердиться информация о том, что украинский самолет сбили иранской ракетой.

Об этом народный депутат Богдан Яременко написал в Facebook.

"Сегодняшние заявления президента Трампа по сути катастрофы украинского самолета – не более, чем его личные предположения.

Но это не снимает необходимости из украинских экспертов, которые сейчас в крайне сложных условиях работают в Иране, сделать свою работу качественно – собрать всю необходимую информацию о том, что стало причиной катастрофы самолета и гибели людей.

Реклама

Хочется надеяться, что Иран будет вести себя цивилизованно. Если это была роковая ошибка – это необходимо признать. В конце концов, в 1988 году Иран тоже стал жертвой такой ошибки, допущенной ВМС США", – заявил нардеп.

Он также напомнил об инциденте в 2001 году, Украина заявляла о непричастности нашего государства к катастрофе над Черным морем самолета. Мол, США предлагали нам еще раз внимательно все изучить и воздержаться от категорических заявлений о непричастности к инциденту.

"Потом было несколько лет сложных переговоров о компенсациях, которые начинал и, кажется, и заканчивал Александр Чалый. Украина признала свою причастность к трагедии и цивилизованно урегулировала все вопросы, связанные с трагической ошибкой собственных Вооруженных сил", – добавил Яременко.

Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

В отчете известной международной исследовательской компании IHS Markit также говорится о том, что самолет МАУ сбил из ЗРК "Тор" Корпус Стражей Исламской революции.

Также в сети было опубликовано возможное видео попадания ракеты в украинский "Боинг".

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама