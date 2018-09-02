Кличко принял участие в прощании с Маккейном

Он отметил, что Украина потеряла большого друга, который верил в нее и помогал

Мэр Киева Виталий Кличко получил приглашение от семьи Джона Маккейна и Сената Соединенных Штатов Америки (США), принял участие в прощальных мероприятиях с американским сенатором, которые состоялись в субботу в Вашингтоне, сообщила пресс-служба Кличко.

"Джон Маккейн был человеком, о жизни которого можно написать не одну книгу – начиная с юности, военной службы, пути в политике. Он был настоящим бойцом, патриотом, человеком высоких принципов. Кстати, немногие знают, – Маккейн имеет прямое отношение и к боксу. Он был соавтором так называемого закона Мухаммеда Али, который разделил полномочия промоутеров, менеджеров и боксеров. Это очень важный закон для соблюдения прав спортсменов. Сенатор много раз был на боях – поддерживал меня и Владимира", – рассказал Кличко.

Кроме того, мэр Киева посетил Национальную мемориальную службу в Национальном соборе Вашингтона, где присутствовали семья и друзья Маккейна, его 106-летняя мать, сенаторы и конгрессмены, сотрудники офиса сенатора, приглашены мировые политики. На службе выступили экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Кличко также отметил свою благодарность Маккейну и за политическую поддержку, за его советы.

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"После моей спортивной карьеры он поддерживал меня также как политика, давал советы. Я очень благодарен за это. Ведь мысли, подсказки такого опытного, влиятельного политика – всегда ценные", – отметил В.Кличко.

Он отметил, что Украина потеряла большого друга, который верил в нее и помогал. "Он всю жизнь боролся за ценности, за демократию. И мы очень благодарны, что во время Революции достоинства Джон Маккейн также был с нами на Майдане, поддерживая стремление украинцев жить в современной, демократической стране. Память о нем останется в наших сердцах", – сказал Кличко.

Как отмечается, перед церемонией в Национальном соборе Вашингтона Кличко коротко пообщался с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри, спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфо Джулиани, бывшим президентом Грузии Михэилом Саакашвили и другими политиками.

На прошлой неделе с Маккейном прощались в Финиксе (штат Аризона), в пятницу мемориальные мероприятия прошли в Капитолии в Вашингтоне.

Как сообщалось, похорон известного политика назначен на 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд) в Военно-морской академии США, которую он заканчивал.

Напомним, прощание с американским сенатором состоялось в субботу, 1 сентября, в Вашингтоне. Гроб с его телом доставили в Вашингтон из штата Аризона, где умер сенатор.

Мы сообщали, что Петр Порошенко прибыл в Вашингтон рейсовым самолетом, чтобы посетить церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном. На траурных мероприятиях глава украинского государства назвал американского сенатора героем Украины.