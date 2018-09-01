В Вашингтоне началось прощание с сенатором Маккейном

Гроб с телом Маккейна доставили в Вашингтон из штата Аризона, где умер сенатор, он расположен в ротонде Капитолия – "сердце" американского парламента

В субботу, 1 сентября, в Вашингтоне началось прощание с сенатором Джоном Маккейном, сообщает CNN.

Гроб с телом Маккейна доставили в Вашингтон из штата Аризона, где умер сенатор. Он расположен в ротонде Капитолия – "сердце" американского парламента. Такая честь выпадала только 30 выдающимся деятелям США.

Проститься с Маккейном пришли лидеры Конгресса, представители обеих партий – Республиканской и Демократической, вице-президент США Майк Пенс. С надгробными речами выступят экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший. Маккейна похоронят на кладбище Военно-морской академии в Аннаполисе, штат Мэриленд, где сенатор учился.

Президент США Дональд Трамп согласна воле умершего принимать участие в церемонии не будет.

Напомним, известный американский политик сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в ночь на 26 августа от тяжелого недуга. Накануне он заявил, что больше не будет бороться с раком.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.